Закопал живьем подругу и новорожденную дочь: подробности убийства в Глуске в 2013 году

Источник материала: Tut.by

Осенью 2013 года в Глуске разыгралась трагедия: бесследно исчезли местная жительница и ее новорожденная дочь. Дома без присмотра почти сутки провел старший ребенок — двухлетний сын. Начались поиски: близлежащие леса прочесывали волонтеры и военнослужащие, милиция отрабатывала несколько версий, в том числе похищение. Но, как удалось установить правоохранителям, мама и малышка стали жертвами сожителя женщины. Подробности сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома .

— Подозрения зародились не на пустом месте, — говорит начальник информационного центра УВД Могилевщины подполковник милиции Вячеслав Манюков (в 2013-м — старший оперуполномоченный по особо важным делам УУР облуправления). — В доме не обнаружили ни следа спешных сборов: нашлись и аккуратно сложенные детские вещи, и документы хозяйки. Стоило набрать номер ее мобильного телефона, как мелодия входящего звонка донеслась из кухни. Казалось, будто владелица отлучилась ненадолго.

Маму с младенцем искали в лесу неподалеку от дома — к поискам оперативники привлекли военнослужащих бобруйской в/ч 5527 и волонтеров. Параллельно изучали алиби всех судимых и состоящих на учетах у нарколога и психиатра горожан, рассматривалась также версия похищения. Но проверки по этим направлениям результатов не дали.

Тогда сыщики обратили внимание на сожителя женщины — работника местного банковского отделения.

— Мужчина проживал в съемной квартире и иногда забирал к себе сына, — вспоминает офицер. — Именно он обнаружил пропажу подруги и обронил в разговоре с соседями: «Неужели она втайне решилась на спешный отъезд?»

Он твердил о нежных чувствах, которые питал к возлюбленной, и клялся: ему ничего не известно о ее судьбе.

Однако мать пропавшей рассказала правоохранителям, что между сожителями не редки были скандалы: мужчина обвинял подругу в неверности и отказывался признавать сына своим. Переубедить его не смогла даже генетическая экспертиза.

— Раздосадованный мужчина обвинил вторую половинку в желании жить за его счет, — рассказывает полковник милиции в отставке Евгений Коваленок (в 2013-м — замначальника криминальной милиции облуправления). — Патологически жадный кавалер требовал передать сына ему на воспитание, ведь лишнюю копейку спутница, по его мнению, могла потратить на личные нужды. И известие об очередном пополнении в семействе вызвало у него лишь новый приступ ярости.

Следователи изучили распечатки телефонных звонков пропавшей женщины и выяснили, что в последний раз она разговаривала с сестрой. Та сказала, будто бы перед тем, как положить трубку, девушка жаловалась на сожителя и в самом конце разговора сообщила, что тот подъехал и стучит в дверь.

Не переставая искать иных подозреваемых, оперативники задержали сожителя пропавшей. В долгой беседе опытный оперативник сумел вывести мужчину на откровенность.

Мужчина признался, что в тот вечер к дому экс-спутницы он подъехал с лопатой в багажнике. Завидев знакомую легковушку, хозяйка появилась на пороге с младенцем на руках. Он кулаками сшиб женщину с ног и ударил отверткой. Затем связал ее и затолкал в мешок, рядом положил и малышку. Все это время в соседней комнате находился его двухлетний сын.

— Под покровом ночи он в багажнике привез жертв к заброшенной ферме, — добавляет подполковник милиции. — Окровавленную одежду выбросил на загородной свалке — позже оперативники смогли найти вещи.

Как установила экспертиза, женщину и малышку он закопал живыми.

Убийцу приговорили к пожизненному заключению. Согласно заключению экспертизы, которое было озвучено на суде, убитая им девочка была его родной дочерью.