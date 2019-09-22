И никаких дождей. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Предыдущую неделю сентябрь нас не баловал. На этой, обещает pogoda.by, будет намного комфортнее. Во-первых, закончатся дожди. Во-вторых…А разве еще что-то нужно?



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Уже днем в понедельник тучи должны исчезнуть, после обеда выглянет долгожданное солнце.

Во вторник — снова солнечно и +11°С.

Ясно и без осадков также в среду и четверг, но — всего +12°С.

В пятницу снова солнечно и до +14°С.

Хорошей недели, друзья!

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