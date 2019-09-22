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И никаких дождей. Погода в Гомеле на неделе
23.09.2019 08:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предыдущую неделю сентябрь нас не баловал. На этой,
Уже днем в понедельник тучи должны исчезнуть, после обеда выглянет долгожданное солнце.
Во вторник — снова солнечно и +11°С.
Ясно и без осадков также в среду и четверг, но — всего +12°С.
В пятницу снова солнечно и до +14°С.
Хорошей недели, друзья!
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На этой неделе, обещает pogoda.by, будет намного комфортнее. Во-первых закончатся мерзкие дожди. Во-вторых… а разве еще что-то нужно?
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