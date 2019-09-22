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Крысы на брестской набережной отбирают хлеб у лебедей
23.09.2019 08:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На брестской набережной крысы бросаются в Мухавец за хлебом, который прохожие бросают лебедям,
Видео:
Брестчане сняли на камеру, как крысы самоотверженно бросаются в воду, чтобы отобрать еду у неспешных лебедей.
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Брестчане сняли на камеру, как крысы самоотверженно бросаются в воду, чтобы отобрать еду у неспешных лебедей.
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