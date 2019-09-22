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Облачно и без осадков. Все о погоде в Бресте на этой неделе

23.09.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет в меру теплой и без осадков, сообщает pogoda.by.


Фото: kazved.ru

В понедельник будет облачно и прохладно. Днем воздух прогреется всего до 12 градусов тепла.

Во вторник будет переменная облачность и без осадков. Столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла.

Утром в среду будет облачно. В первой половине дня будет всего до +7°С. После обеда — до +14°С.

В четверг и пятницу ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +14°С.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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Новая рабочая неделя в Бресте будет в меру теплой и без осадков.
 
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