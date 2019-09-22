Облачно и без осадков. Все о погоде в Бресте на этой неделе

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет в меру теплой и без осадков, сообщает pogoda.by.



Фото: kazved.ru

В понедельник будет облачно и прохладно. Днем воздух прогреется всего до 12 градусов тепла.

Во вторник будет переменная облачность и без осадков. Столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла.

Утром в среду будет облачно. В первой половине дня будет всего до +7°С. После обеда — до +14°С.

В четверг и пятницу ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +14°С.

Хорошей недели!

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