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Выездное совещание по подготовке областного фестиваля «ДАЖЫНКI-2019» прошло в Борисове

23.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Этот значимый праздник состоится 12 октября в Борисове. Гостей и виновников торжества примет «Борисов-Арена».

Праздник должен быть организован на высочайшем уровне, все необходимо проработать до мелочей, на этом акцентировал внимание Иван Маркевич во время совещания.

Детально был проработан каждый пункт плана подготовки фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2019». Второстепенных вопросов не было, важным в организации такого масштабного и значимого мероприятия стали абсолютно все составляющие, начиная от построения творческой концепции праздника, заканчивая обеспечением правопорядка.

http://minsk-region.gov.by/ru/glavnyj-novosti/item/42922-novost

 
 
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