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«Прямая телефонная линия»

23.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Граждане смогут задать вопросы, касающиеся судебно-экспертной деятельности Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по телефону (80177) 75-29-01.

 
 
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24 сентября с 11.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник Борисовского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики...
 
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