Граждане смогут задать вопросы, касающиеся судебно-экспертной деятельности Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по телефону (80177) 75-29-01.
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«Прямая телефонная линия»
23.09.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Граждане смогут задать вопросы, касающиеся судебно-экспертной деятельности Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по телефону (80177) 75-29-01.
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