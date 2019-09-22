Закопал живьем жену и дочь: всплыли подробности жуткого убийства

В городе Глуске осенью 2013 года исчезли молодая женщина и ее новорожденная дочь, а двухлетний сын провел ночь один в доме.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома .

Пропавших искали волонтеры, военные, милиция, разрабатывались версии похищения. Но обстановка в доме не говорила о том, что женщина с ребенком уезжала в спешке: одежда была ровно сложена, комнаты убраны. В доме оставались документы и телефон хозяйки.

Следователи установили, что пропаже причастен сожитель женщины, который проживал в съемной квартире и иногда забирал к себе сына. Мужчина был первым, кто обнаружил пропажу подруги, он был очень расстроен и клялся, что ничего не знает о ее судьбе.

Но мать пропавшей рассказала, что ее дочь и сожитель часто скандалили, он обвинял ее в изменах и отказывался признавать сына даже после генетической экспертизы.

Мужчина обвинял сожительницу в желании жить за его счет и требовал передать ему сына на воспитание, чтобы она не тратила «детски» деньги на себя. Когда он узнал, что в семье планируется прибавление, впал в ярость.

По данным распечатки телефонных звонков погибшей, последний вызов был ее сестре, где женщина жаловалась на сожителя и в конце разговора сообщила, что он подъехал и стучит в дверь.

Оперативники задержали сожителя и вывели его на откровенность. Мужчина признался, что в тот вечер к дому экс-спутницы он подъехал с лопатой в багажнике. Завидев знакомую легковушку, хозяйка появилась на пороге с младенцем на руках. Он кулаками сшиб женщину с ног и ударил отверткой. Затем связал ее и затолкал в мешок, рядом положил и малышку. Все это время в соседней комнате находился его двухлетний сын.

Ночью он привел жертв в багажнике к заброшенной ферме и там закопал живыми (как позже установила экспертиза), а окровавленную одежду выбросил на загородной свалке.

Убийцу приговорили к пожизненному заключению. Согласно заключению экспертизы, которое было озвучено на суде, убитая им девочка была его родной дочерью.