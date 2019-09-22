Пошлины за превышение лимитов на посылки снизят в Беларуси

Пошлина за превышение лимитов на посылки из-за рубежа снизится до 15% от стоимости ввозимого товара, но не может быть меньше 2 евро 1 кг веса с превышения.

Такая мера предусмотрена решением Евразийской экономической комиссии по поэтапному сокращению норм.

Сейчас в странах ЕАЭС действуют лимиты на беспошлинный ввоз товаров в 500 евро и 31 килограмм в месяц. Эти показатели планируется снизить до 200 евро и 31 кг в месяц.

Каждая из стран союза может ужесточить эти нормы на национальном уровне, что и произошло в Беларуси, где сегодня лимиты составляют 200 евро и 31 килограмм в месяц; одна посылка не может превышать 22 евро и 10 килограмм.

Таможенная пошлина в странах ЕАЭС сегодня равна 30% от стоимости ввозимого товара, но не может быть меньше 4 евро за 1 кг веса с превышения стоимостной или весовой норм.

Теперь она уменьшится до 15%, но станет не меньше 2 евро за 1 кг веса с превышения. Такие изменения касаются и Беларуси. В Беларуси также взимается таможенный сбор в 10 рублей.

История вопроса

Лимит на посылки из-за рубежа был увеличен в декабре 2018 года. Согласно указу Лукашенко, допустимая месячная норма ввоза беспошлинного товара для личного пользования в почтовых отправлениях из-за рубежа была повышена в Беларуси с 22 до 200 евро. Вместе с тем, допустимый вес посылок увеличился с 10 до 31 кг.

Данные установленные нормы действуют в совокупности, стоимость одного отправление должна быть не более 22 евро, а вес – 10 кг. Будет ли Беларусь распространять месячные лимиты на разовую посылку, пока неизвестно.

Обсуждения вопроса введения пошлины начались еще в 2015 году, президент подписал указ о развитии отношений с Китаем, был и запущен и обратный процесс – тогда Беларусь начала работать над продвижением отечественных товаров на крупных китайских интернет-площадках. Ряд товаров, выпущенных предприятиями концерна «Беллегпром», продвигается через такие площадки, как «Алибаба» и «Алиэкспресс», отмечала тогда замминистра торговли Ирина Наркевич.

Ужесточение лимитов на зарубежные отправления были введены 14 апреля 2016 года согласно президентскому указу №40 . Эксперты назвали новую инициативу властей показухой, которая ничего не принесет экономике, зато повысит риск коррупции.

Затем начались предложения об увеличении пошлины на зарубежные посылки до двухсот евро. Например, об этом заявляла начальник управления организации торговли и услуг МАРТ Виолетта Брезовская в октябре 2017 года на конференции.