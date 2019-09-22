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Пошлины за превышение лимитов на посылки снизят в Беларуси
23.09.2019 10:44 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Пошлина за превышение лимитов на посылки из-за рубежа снизится до 15% от стоимости ввозимого товара, но не может быть меньше 2 евро 1 кг веса с превышения.
Такая мера предусмотрена
Сейчас в странах ЕАЭС действуют лимиты на беспошлинный ввоз товаров в 500 евро и 31 килограмм в месяц. Эти показатели планируется снизить до 200 евро и 31 кг в месяц.
Каждая из стран союза может ужесточить эти нормы на национальном уровне, что и произошло в Беларуси, где сегодня лимиты составляют 200 евро и 31 килограмм в месяц; одна посылка не может превышать 22 евро и 10 килограмм.
Таможенная пошлина в странах ЕАЭС сегодня равна 30% от стоимости ввозимого товара, но не может быть меньше 4 евро за 1 кг веса с превышения стоимостной или весовой норм.
Теперь она уменьшится до 15%, но станет не меньше 2 евро за 1 кг веса с превышения. Такие изменения касаются и Беларуси. В Беларуси также взимается таможенный сбор в 10 рублей.
История вопроса
Лимит на посылки из-за рубежа
Данные установленные нормы действуют в совокупности, стоимость одного отправление должна быть не более 22 евро, а вес – 10 кг. Будет ли Беларусь распространять месячные лимиты на разовую посылку, пока неизвестно.
Обсуждения вопроса введения пошлины
Ужесточение лимитов на зарубежные отправления
Затем начались предложения об увеличении пошлины на зарубежные посылки до двухсот евро. Например, об этом
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Пошлина за превышение лимитов на посылки из-за рубежа снизится до 15% от стоимости ввозимого товара, но не может быть меньше 2 евро за 1 кг веса с превышения.
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