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В Минске вынесли приговор по делу о гибели рабочего на строительстве «Газпром центра»

23.09.2019 10:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Первомайского района столицы вынес приговор по делу о гибели 52-летнего рабочего на строительстве «Газпром центра» в марте этого года. Об этом сообщает пресс-служба суда.


Фото: МЧС Минска

Напомним, 30 марта при проведении строительно-монтажных работ на рабочего упала железобетонная плита размером 10×1 метр. Примерно через час после звонка спасатели извлекли мужчину, и хотя он еще был в сознании, но спасти его не удалось. Многофункциональный объект возводится в границах улицы Филимонова, проспекта Независимости и улицы Макаенка.

По факту нарушения правил безопасности строительных работ, что повлекло по неосторожности смерть человека, было возбуждено уголовное дело. Обвиняемым стал прораб ЧСУП «ЕвроАлмаз». Следствие выяснило, что в тот день он не обеспечил выемку грунта как было должно: работы выполнялись не механизированным способом, а вручную, методом подкопа. А затем фигурант допустил к работе потерпевшего, который не был ознакомлен под роспись с технической документацией.

Суд признал прораба виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Он же лишен права занимать определенные должности в строительстве сроком на 5 лет.

Мужчина попал под недавнюю амнистию, и в итоге наказание ему сократили на 1 год. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

 
Теги: Минск
 
 
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В марте этого года во время подкопа грунта на мужчину обрушилась огромная железобетонная плита.
 
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