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Хозяину таксы, которая «разорвала» лицо ребенку, дали штраф
23.09.2019 11:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Минского района вынес решение по делу о ЧП в парке активного отдыха «Кольт», где такса
Это был административный процесс. Дело рассматривалось по ч. 2 ст. 15.47 КоАП (Нарушение правил содержания собак, кошек и (или) хищных животных, повлекшее причинение вреда здоровью людей). На хозяина собаки Александра Вараксу наложили штраф в размере 30 базовых величин. Это 765 рублей.
Напомним, в августе 8-летнюю дочку минчанки Екатерины Войнилович-Ясючени пригласили на день рождения. Детский праздник проходил в парке активного отдыха в Ратомке. Пока родители именинницы оплачивали квест, дети оказались рядом с таксой других отдыхающих.
По словам Екатерины, пес
Будет дополнено.
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Суд вынес решение по делу о ЧП, где такса «разорвала» лицо ребенку.
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