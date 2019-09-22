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Хозяину таксы, которая «разорвала» лицо ребенку, дали штраф

23.09.2019 11:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Минского района вынес решение по делу о ЧП в парке активного отдыха «Кольт», где такса «разорвала» лицо ребенку. Хозяину собаки дали штраф.


Фото в редакцию прислала Екатерина Войнилович-Ясюченя

Это был административный процесс. Дело рассматривалось по ч. 2 ст. 15.47 КоАП (Нарушение правил содержания собак, кошек и (или) хищных животных, повлекшее причинение вреда здоровью людей). На хозяина собаки Александра Вараксу наложили штраф в размере 30 базовых величин. Это 765 рублей.


Екатерина Войнилович-Ясюченя — мама Киры Доменики. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, в августе 8-летнюю дочку минчанки Екатерины Войнилович-Ясючени пригласили на день рождения. Детский праздник проходил в парке активного отдыха в Ратомке. Пока родители именинницы оплачивали квест, дети оказались рядом с таксой других отдыхающих.

По словам Екатерины, пес «порвал» лицо ее дочери Киры-Доминики, ребенка оперировали, больше недели девочка провела в больнице. Александр Варакса, хозяин собаки, говорил, что в тот день произошло чудовищное стечение обстоятельств. Пса Амура укусила оса. Собаку привязали чуть дальше от беседки, где был ее владелец. Когда Кира с компанией ребят подошли к животному, рядом находился друг Александра. ЧП произошло в считанные минуты. Что именно стало причиной беды, хозяин на тот момент не понимал, он предполагал, что девочка наклонилась, чтобы поцеловать собаку.

Будет дополнено.

 
 
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Суд вынес решение по делу о ЧП, где такса «разорвала» лицо ребенку.
 
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