Отопление начинают включать в Могилевской области (правда, не в квартирах)

Источник материала: Tut.by

Отопление начинают включать в Могилевской области сегодня, 23 сентября. Правда, пока тепло станет только в учреждениях социальной сферы — больницах, школах, детсадах, библиотеках, рассказал TUT.BY начальник отдела энергетики и топлива комитета экономики Могилевского облисполкома Дмитрий Смирнов.



Фото с сайта gorodkirov.ru

Отопительный сезон начинается и заканчивается в соответствии с инструкцией. А по ней тепло в учреждениях социальной сферы нужно начать подавать тогда, когда среднесуточная температура воздуха составляет менее +10°С пять суток подряд.

Жилфонд начинают отапливать, когда в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха не будет превышать +8°С. А вчера, 22 сентября, например, она составила более +9°С.

Напомним, что прошлый отопительный сезон в Могилевской области был самым долгим за последние годы — он начался 4 октября и продлился 201 день.