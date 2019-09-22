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Отопление начинают включать в Могилевской области (правда, не в квартирах)

23.09.2019 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отопление начинают включать в Могилевской области сегодня, 23 сентября. Правда, пока тепло станет только в учреждениях социальной сферы — больницах, школах, детсадах, библиотеках, рассказал TUT.BY начальник отдела энергетики и топлива комитета экономики Могилевского облисполкома Дмитрий Смирнов.


Фото с сайта gorodkirov.ru

Отопительный сезон начинается и заканчивается в соответствии с инструкцией. А по ней тепло в учреждениях социальной сферы нужно начать подавать тогда, когда среднесуточная температура воздуха составляет менее +10°С пять суток подряд.

Жилфонд начинают отапливать, когда в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха не будет превышать +8°С. А вчера, 22 сентября, например, она составила более +9°С.

Напомним, что прошлый отопительный сезон в Могилевской области был самым долгим за последние годы — он начался 4 октября и продлился 201 день.

 
 
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Тепло начинает поступать в учреждения социальной сферы - больницы, школы, детсады, библиотеки.
 
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