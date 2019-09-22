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Ночью по-прежнему «минус». О погоде на рабочую неделю

23.09.2019 12:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В течение рабочей недели преобладающее влияние на погодные условия в Беларуси окажет скандинавский антициклон, сформированный в холодном воздухе. Будет преимущественно без осадков, в ночные часы при ясном небе ожидаются заморозки, сообщает Белгидромет.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во вторник будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ночью во многих районах республики ожидаются заморозки — 0…-4 °С, лишь местами минимальная температура воздуха не опустится ниже +1…4 °С; максимальная температура днем — +8…14 °С, по юго-западу до +16 °С.

25 сентября преимущественно без осадков. Ночью на большей части территории республики заморозки — 0…-3 °С, местами минимальная температура воздуха — +1…6 °С; максимальная температура днем — +8…15 °С, по юго-западу — +16…17 °С.

В четверг лишь по юго-западу республики в отдельных районах кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью — +1…8 °С, местами, в основном по северо-востоку страны, заморозки до 0…-3 °С, максимальная температура днем — +10…16 °С; в юго-западных районах ночью — +9…10 °С, днем +17…18 °С.

В пятницу кратковременные дожди прогнозируются по югу республики. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — +1…8 °С, по юго-западу до +10 °С, местами, в основном по северо-востоку страны, заморозки до 0…-3 °С; максимальная температура днем — +11…18 °С.

В выходные незначительно потеплеет, но пойдут дожди.

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В течение рабочей недели преобладающее влияние на погодные условия в Беларуси окажет скандинавский антициклон, сформированный в холодном воздухе.
 
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