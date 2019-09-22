ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Витебщине начался отопительный сезон. Когда в квартирах потеплеют батареи?

23.09.2019 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебской области с 23 сентября начинается отопительный сезон: тепло в первую очередь будут подавать в социальных объектах. Такое решение принял облисполком. Однако включать или нет батареи, каждый регион решает самостоятельно — в зависимости от погоды, сообщили TUT.BY в управлении ЖКХ облисполкома.

В витебские соцобъекты и квартиры тепло, судя по всему, пока не придет: на улице на этой неделе будет Витебске на неделе">до +10 градусов и выше. Поэтому теплоснабжающие организации ждут соответствующего решения городских властей.

— Решение о начале отопительного сезона в Витебске принимает горисполком. Пока такого решения нет. Как только оно появится, первым делом, как обычно, включат батареи в социальных и культурных учреждениях, затем — в жилфонде, — сообщили TUT.BY в городском ЖКХ.

Для сравнения. В 2018 году отопительный сезон в Витебской области начался 28 сентября. Вначале тепло начали подавать в соцобъекты, а с 3 октября — и в жилфонд. В 2017 году осень была теплее, и батареи включили почти на неделю позже: 3 октября — в объектах соцсферы, 5 октября — в домах.

Медучреждения, учреждения соцобеспечения, школы, детсады, музеи, архивы, библиотеки подключают к отоплению при среднесуточной температуре в течение пяти суток +10°C и ниже.

В квартирах, общежитиях, гостиницах, учебных учреждениях батареи включают при среднесуточной температуре в течение пяти суток +8°C и ниже.

В последнюю очередь тепло появляется в общественных, административных зданиях, на промышленных предприятиях.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебской области с 23 сентября начинается отопительный сезон: тепло в первую очередь станет в социальных объектах. Такое решение принял облисполком. Однако...
 
Новости дня
Новости общества
 
Отопление начинают включать в Могилевской области (правда, не в квартирах)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика