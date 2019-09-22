На Витебщине начался отопительный сезон. Когда в квартирах потеплеют батареи?

Источник материала: Tut.by

В Витебской области с 23 сентября начинается отопительный сезон: тепло в первую очередь будут подавать в социальных объектах. Такое решение принял облисполком. Однако включать или нет батареи, каждый регион решает самостоятельно — в зависимости от погоды, сообщили TUT.BY в управлении ЖКХ облисполкома.

В витебские соцобъекты и квартиры тепло, судя по всему, пока не придет: на улице на этой неделе будет Витебске на неделе">до +10 градусов и выше. Поэтому теплоснабжающие организации ждут соответствующего решения городских властей.

— Решение о начале отопительного сезона в Витебске принимает горисполком. Пока такого решения нет. Как только оно появится, первым делом, как обычно, включат батареи в социальных и культурных учреждениях, затем — в жилфонде, — сообщили TUT.BY в городском ЖКХ.

Для сравнения. В 2018 году отопительный сезон в Витебской области начался 28 сентября. Вначале тепло начали подавать в соцобъекты, а с 3 октября — и в жилфонд. В 2017 году осень была теплее, и батареи включили почти на неделю позже: 3 октября — в объектах соцсферы, 5 октября — в домах.

Медучреждения, учреждения соцобеспечения, школы, детсады, музеи, архивы, библиотеки подключают к отоплению при среднесуточной температуре в течение пяти суток +10°C и ниже. В квартирах, общежитиях, гостиницах, учебных учреждениях батареи включают при среднесуточной температуре в течение пяти суток +8°C и ниже. В последнюю очередь тепло появляется в общественных, административных зданиях, на промышленных предприятиях.