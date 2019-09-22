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На Витебщине начался отопительный сезон. Когда в квартирах потеплеют батареи?
23.09.2019 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебской области с 23 сентября начинается отопительный сезон: тепло в первую очередь будут подавать в социальных объектах. Такое решение принял облисполком. Однако включать или нет батареи, каждый регион решает самостоятельно — в зависимости от погоды, сообщили TUT.BY в управлении ЖКХ облисполкома.
В витебские соцобъекты и квартиры тепло, судя по всему, пока не придет: на улице на этой неделе будет Витебске на неделе">до +10 градусов и выше. Поэтому теплоснабжающие организации ждут соответствующего решения городских властей.
— Решение о начале отопительного сезона в Витебске принимает горисполком. Пока такого решения нет. Как только оно появится, первым делом, как обычно, включат батареи в социальных и культурных учреждениях, затем — в жилфонде, — сообщили TUT.BY в городском ЖКХ.
Для сравнения. В 2018 году отопительный сезон в Витебской области
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В Витебской области с 23 сентября начинается отопительный сезон: тепло в первую очередь станет в социальных объектах. Такое решение принял облисполком. Однако...
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