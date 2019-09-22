Солнечно, но прохладно. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

Осень, кажется, вступила в свои права окончательно. Во всяком случае теплой погоды на этой неделе ждать не приходится: столбик термометра днем опустится до +12 °С. И так все рабочие дни. К выходным, вроде бы, немного потеплеет.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник малооблачно, без осадков. Слабый ветер. Температура днем — до +12 °С.

Во вторник переменная облачность. Температура днем — +12 °С.

В среду — ясно. Столбик термометра днем поднимется опять только до 12 градусов тепла.

В четверг — ясно. Температура воздуха днем — +12 °С.

В пятницу опять солнечно. И чуть теплее: температура воздуха днем — +14 °С.

Хорошей недели, друзья!

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