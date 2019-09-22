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Солнечно, но прохладно. Погода в Гродно на неделе
23.09.2019 12:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Осень, кажется, вступила в свои права окончательно. Во всяком случае теплой погоды на этой неделе ждать не приходится: столбик термометра днем опустится до +12 °С. И так все рабочие дни. К выходным, вроде бы, немного потеплеет.
В понедельник малооблачно, без осадков. Слабый ветер. Температура днем — до +12 °С.
Во вторник переменная облачность. Температура днем — +12 °С.
В среду — ясно. Столбик термометра днем поднимется опять только до 12 градусов тепла.
В четверг — ясно. Температура воздуха днем — +12 °С.
В пятницу опять солнечно. И чуть теплее: температура воздуха днем — +14 °С.
Хорошей недели, друзья!
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Осень, кажется, вступила в свои права окончательно. Во всяком случае теплой погоды на этой неделе ждать не приходится.
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