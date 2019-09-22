ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Солнечно, но прохладно. Погода в Гродно на неделе

23.09.2019 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Осень, кажется, вступила в свои права окончательно. Во всяком случае теплой погоды на этой неделе ждать не приходится: столбик термометра днем опустится до +12 °С. И так все рабочие дни. К выходным, вроде бы, немного потеплеет.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник малооблачно, без осадков. Слабый ветер. Температура днем — до +12 °С.

Во вторник переменная облачность. Температура днем — +12 °С.

В среду — ясно. Столбик термометра днем поднимется опять только до 12 градусов тепла.

В четверг — ясно. Температура воздуха днем — +12 °С.

В пятницу опять солнечно. И чуть теплее: температура воздуха днем — +14 °С.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осень, кажется, вступила в свои права окончательно. Во всяком случае теплой погоды на этой неделе ждать не приходится.
 
Новости дня
Новости общества
 
Отопления на Гомельщине, наверное, придется немного подождать. «Виновата» теплая погода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика