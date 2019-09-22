Отопления на Гомельщине, наверное, придется немного подождать. «Виновата» теплая погода

Источник материала: Tut.by

С сегодняшнего дня отопление стали включать в объектах социальной сферы Могилевской и Витебской областей. На Гомельщине же тепла пока не будет.

— По нормам тепло в учреждения социальной сферы подается, когда в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха не превышает +10°С, а в жилфонд — когда она не выше +8°С. Пока показатели эти выше. Перед выходными два дня было +6°С, но потом потеплело. Так что все зависит от погоды, — уточнили в ЖКХ.

Напомним, прошлой осенью местные чиновники решили не придерживаться формальностей — и распорядились подать тепло в квартиры не дожидаясь указанных в инструкциях температурных норм. В больницах школах и детсадах в прошлом году включили отопление 28 сентября, а в квартирах — 4 октября.