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Отопления на Гомельщине, наверное, придется немного подождать. «Виновата» теплая погода

23.09.2019 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С сегодняшнего дня отопление стали включать в объектах социальной сферы Могилевской и Витебской областей. На Гомельщине же тепла пока не будет.

— По нормам тепло в учреждения социальной сферы подается, когда в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха не превышает +10°С, а в жилфонд — когда она не выше +8°С. Пока показатели эти выше. Перед выходными два дня было +6°С, но потом потеплело. Так что все зависит от погоды, — уточнили в ЖКХ.

Напомним, прошлой осенью местные чиновники решили не придерживаться формальностей — и распорядились подать тепло в квартиры не дожидаясь указанных в инструкциях температурных норм. В больницах школах и детсадах в прошлом году включили отопление 28 сентября, а в квартирах — 4 октября.

 
 
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Кстати, прошлой осенью местные чиновники распорядились подать тепло в квартиры, не дожидаясь указанных в инструкциях температурных норм.
 
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