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Отопления на Гомельщине, наверное, придется немного подождать. «Виновата» теплая погода
23.09.2019 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С сегодняшнего дня отопление стали включать в объектах социальной сферы
— По нормам тепло в учреждения социальной сферы подается, когда в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха не превышает +10°С, а в жилфонд — когда она не выше +8°С. Пока показатели эти выше. Перед выходными два дня было +6°С, но потом потеплело. Так что все зависит от погоды, — уточнили в ЖКХ.
Напомним, прошлой осенью местные чиновники
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Кстати, прошлой осенью местные чиновники распорядились подать тепло в квартиры, не дожидаясь указанных в инструкциях температурных норм.
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