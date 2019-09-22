В милицейской семье Ерохиных из Борисова – служат вместе!

Источник материала: Единство

Познакомились Сергей и Вероника пятнадцать лет назад еще будучи студентами. Тогда ни один из них даже не помышлял о службе в милиции. Первым об этом в 2007-м году после окончания вуза задумался Сергей, а спустя 6 лет по стопам супруга пошла и Вероника.

Их семейный союз уже успел пройти проверку на прочность не только на бытовом уровне, но и профессиональном. В этом году семья отметила оловянную свадьбу. И как убеждены оба супруга, с каждым годом их союз становится столько прочнее.

Молодая чета воспитывает очаровательных ребятишек: сына Тимура и дочь Еву. 9-летний мальчишка в будущем мечтает стать футболистом, с большим удовольствием посещает футбольную секцию. Самый маленький член семьи, 6-летняя Ева, личность творческая, участвует в различных конкурсах. Уже не первый год посещает художественную школу, а также кружок по танцам. Поэтому с уверенностью можно сказать – растет разносторонняя личность.

Неотъемлемой частью для семьи Ерохиных является активный образ жизни. В полном составе молодая семья вместе посещают бассейн, а когда позволяет погода, отдают предпочтение езде на велосипедах: совместные велопрогулки стали для них одним из самых любимых занятий. Выходные стараются по возможности проводить на даче, выезжать на природу. Также хорошей традицией для семьи Ерохиных стали совместные путешествия, ведь именно путем посещения новых стран удается познать мир.

Помимо прочего супруги принимают активное участие в жизни служебного коллектива:участвуют в спартакиадах, спортивно-массовых мероприятиях, новогодних вечерах и т.п.

В чем секрет семейного счастья? «Общие интересы, уважение и любовь – именно на этом держится наша семья», – резюмировал глава семьи.

ГИОС Борисовского РУВД