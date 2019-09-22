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В центральном регионе начинается закладка овощей и картофеля в стабилизационные фонды

23.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

На сегодняшний день кооператоры Минской области закупили у населения всего 4 т грибов. И, в основном, это лисички. Цена за 1 кг стартует от 4 руб.

— Начинается закладка овощей и картофеля в стабилизационные фонды. Закуплено около 700 т огурцов, 600 т томатов, 4 тыс тонн яблок. Всего в Минской области работает около 1,5 тыс магазинов потребкооперации. Задействованы порядка 200 сезонных заготовителей. С населением заключено больше 100 договоров на поставку плодоовощной продукции, — рассказал начальник отдела заготовок, внешнеэкономической деятельности и рынков Минского облпотребсоюза Игорь Холодок.

Также заготовлено 160 т черники и 10 т клюквы.

http://minsk-region.gov.by/ru/homepage/novosti-oblasti/item/42905-v-tsentralnom-regione-nachinaetsya-zakladka-ovoschey-i-kartofelya-v-stabilizatsionnye-fondy

 
 
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К сожалению, в этом году урожай грибов не радует. Как пояснили в Минском облпотребсоюзе – скудный урожай наблюдается из-за плохой погоды.
 
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