В центральном регионе начинается закладка овощей и картофеля в стабилизационные фонды

Источник материала: Единство

На сегодняшний день кооператоры Минской области закупили у населения всего 4 т грибов. И, в основном, это лисички. Цена за 1 кг стартует от 4 руб.

— Начинается закладка овощей и картофеля в стабилизационные фонды. Закуплено около 700 т огурцов, 600 т томатов, 4 тыс тонн яблок. Всего в Минской области работает около 1,5 тыс магазинов потребкооперации. Задействованы порядка 200 сезонных заготовителей. С населением заключено больше 100 договоров на поставку плодоовощной продукции, — рассказал начальник отдела заготовок, внешнеэкономической деятельности и рынков Минского облпотребсоюза Игорь Холодок.

Также заготовлено 160 т черники и 10 т клюквы.