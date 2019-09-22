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Выпускник Борисовского государственного колледжа стал одним из лучших молодых сварщиков Беларуси

23.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Цель мероприятия - повышение престижа данной профессии среди молодежи, уровня и качества профессиональной подготовки молодых сварщиков, а также пропаганда новых достижений в области сварочного оборудования и технологий, оснастки и инструмента, материалов, совершенствование школы высшего сварочного мастерства сварщиков Беларуси, выявление лучших специалистов.

Кстати, «За креативный подход и проявленное профессиональное мастерство» в творческом конкурсе сварочных изделий «Безопасная сварка и металлообработка» наградили дипломом III степени с вручением сертификата финалиста конкурса «Лучший молодой сварщик – 2019» выпускника Борисовского государственного колледжа Никиту Бурдыко.

http://minsk-region.gov.by/ru/homepage/novosti-oblasti/item/42923-vypusknik-borisovskogo-gosudarstvennogo-kolledzha-stal-odnim-iz-luchshih-molodyh-svarschikov-belarusi

 
 
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В рамках Белорусского промышленно-инвестиционного форума – 2019 и 3-й специализированной выставки «Профсварка», с 19 по 20 сентября, в Минске проходил 15-й конкурс...
 
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