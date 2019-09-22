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В Калинковичах в магазине работали сотрудники с сальмонеллезом. Через продукты заразились покупатели
23.09.2019 13:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Калинковичах в магазине работники с сальмонеллезом делали салаты на продажу и заразили покупателей,
9 сентября в Калинковичах с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали отца и сына. Они рассказали, что накануне ели салат и курицу-гриль, купленные в одном из магазинов крупной торговой сети.
Санэпидемслужба проверила магазин — и оказалось, что там есть как нарушения в технологии приготовления салатов и уборке, так еще и среди персонала есть больные сальмонеллезом, а также носители этого заболевания.
Работа цеха по производству полуфабрикатов приостановлена. Администрация магазина привлечена к административной ответственности.
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В Калинковичах в магазине работали сотрудники с сальмонеллезом. Через продукты заразились покупатели
Работа цеха по производству полуфабрикатов приостановлена.
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