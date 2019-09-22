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СК разбирается в обстоятельствах смерти 15-летней брестчанки, которая неделю была в розыске
23.09.2019 13:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брестские следователи выясняют обстоятельства смерти 15-летней девушки, которая
По факту смерти девушки-подростка сейчас проводится проверка.
Признаков, указывающих на криминальный характер гибели, пока нет.
Девушка была в розыске неделю. 14 сентября около 19.00 она вышла из дома в неизвестном направлении. С тех пор на связь с родственниками она не выходила. 21 сентября тело девушки обнаружили в лесу грибники. Об этом рассказал в своей группе
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15-летней девушки неделю была в розыске как пропавшая без вести.
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