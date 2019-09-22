СК разбирается в обстоятельствах смерти 15-летней брестчанки, которая неделю была в розыске

Источник материала: Tut.by

Брестские следователи выясняют обстоятельства смерти 15-летней девушки, которая неделю находилась в розыске как пропавшая без вести, сообщили TUT.BY в СК.

По факту смерти девушки-подростка сейчас проводится проверка.

Признаков, указывающих на криминальный характер гибели, пока нет.

Девушка была в розыске неделю. 14 сентября около 19.00 она вышла из дома в неизвестном направлении. С тех пор на связь с родственниками она не выходила. 21 сентября тело девушки обнаружили в лесу грибники. Об этом рассказал в своей группе поисково-спасательный отряд «Ангел — Брест» , волонтеры которого участвовали в поисках.