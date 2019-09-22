ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По сравнению с 2011-2015 годами температура на Земле выросла на 0,2 градуса

23.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Температура на Земле сейчас на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху (1850-1900), и на 0,2 градуса теплее, чем в среднем в 2011-2015 годах. Об этом говорится в опубликованном в Женеве докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), призывающей мировое сообщество к решительным шагам по выполнению Парижского соглашения по климату.

По сравнению с 2011-2015 годами температура на Земле выросла на 0,2 градуса

Публикация доклада приурочена к саммиту ООН по климату, который пройдет в Нью-Йорке 23 сентября. Подчеркивается, что «средняя глобальная температура в 2015-2019 годах может стать самой высокой по сравнению с любым аналогичным периодом в истории наблюдений». Сейчас она «на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху (1850-1900) и на 0,2 градуса выше, чем в 2011-2015 годах», отмечается в документе.

Приведенные ВМО многочисленные данные наглядно свидетельствуют о потеплении климата, таянии ледников и повышении концентрации парниковых газов. Как указывает ВМО, для того, чтобы выполнить Парижское соглашение, требуются «немедленные и всеобъемлющие действия», включая сокращение выбросов углерода, а также «амбициозные политические меры», касающиеся расширения биоразнообразия и удаления CO2 из атмосферы.

Согласно докладу «подъем среднего уровня моря на планете ускоряется». Если в 1997-2006 годах темпы составляли 3,04 мм в год, то в 2006-2016 годах — почти 4 мм в год. Усиливается концентрация парниковых газов. Эмиссия CO2, связанная с использованием ископаемых видов топлива, продолжает увеличиваться более чем на 1% ежегодно, а в 2018 году она выросла на 2%, достигнув 407,8 частицы на млн, что на 2,2 частицы больше, чем в 2017 году. В 2019-м, как ожидается, может быть превзойдена планка в 410 частиц на млн. ВМО напоминает, что в последний раз в истории Земли показатели концентрации углекислоты превышали уровень в 400 частиц примерно 3-5 млн лет назад, но тогда средняя температура на планете была на 2-3 градуса выше, чем сейчас.

Авторы доклада подчеркивают, что потепление происходит сильнее и быстрее, чем считалось 10 лет назад. При этом особенно уязвимы к изменению климата города. «Крайне важно, чтобы мы уменьшили выбросы парниковых газов, в частности, при производстве энергии, а также в промышленности и на транспорте», — заявил в связи с публикацией доклада генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. «Это крайне важно, если мы хотим смягчить изменение климата и достичь целей, поставленных Парижским соглашением», — резюмировал он.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны пяти континентов тогда условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Источник: БелТА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Температура на Земле сейчас на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху (1850-1900), и на 0,2 градуса теплее, чем
 
Новости дня
Новости общества
 
Выпускник Борисовского государственного колледжа стал одним из лучших молодых сварщиков Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика