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Бесплатный туалет на вокзале и белорусский язык в объявлениях. Топ-5 интересных вопросов железной дороге

23.09.2019 15:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская железная дорога на сайте опубликовала ответы на вопросы, которые им задавали люди из разных уголков страны к «Единому дню пассажиров». Он прошел 27 июня 2019 года. TUT.BY отобрал самые оригинальные и посмотрел, что волнует пассажиров больше всего.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Можно ли пенсионерам бесплатно посещать туалет на вокзале на станции Минск-Пассажирский?

— Требований законодательства к обязательному наличию бесплатных туалетов на железнодорожных вокзалах (станциях) не регламентировано. Также правовыми нормами не закреплены какие-либо преимущества (льготы) для отдельных категорий граждан на пользование данной услугой. Таким образом, функционирование туалетов на вокзале станции Минск-Пассажирский, как и на других вокзалах Белорусской железной дороги, организовано в соответствии с требованиями законодательства. Содержание общественных туалетов в соответствии с установленными нормами влечет определенные издержки эксплуатирующей организации, которые в настоящее время возмещается за счет платности предоставления данной услуги, — говорится в ответе БелЖД.

Почему в поезде № 718 Минск-Гомель холодно?

— Температура воздуха поддерживается в салоне автоматически системой кондиционирования воздуха в соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Требования к условиям пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте», утвержденных постановлением Министерства Здравоохранения РБ от 24.12.2013 № 129, нормирование температуры воздуха внутри вагона в летнее время предусмотрено только для вагонов, имеющих установки кондиционирования воздуха (в пути следования на уровне 22 ±2°С), — отмечают в БелЖД.

Можно ли отменить объявления для пассажиров на белорусском языке?

— Сообщаем, что согласно статье 17 Конституции, государственными языками являются белорусский и русский. В соответствии со статьей 13 Закона РБ от 26.12.1990 № 3094-XI «Аб мовах у Рэспублiцы Беларусь», в сфере обслуживания на транспорте используются белорусский или русский языки. Следует отметить, что белорусский язык применяется при информировании пассажиров только в поездах региональных линий экономкласса, в то время как установленные государственные языки равнозначны. При этом Белорусской железной дороге поступают обращения граждан с предложением о расширении применения белорусского языка при информировании пассажиров в других видах сообщений и объектах инфраструктуры, — комментируют в БелЖД.

В поезде № 718 Минск — Гомель неудобные сидения. Почему?

— Эргономические характеристики кресел для сидения установленных в салонах электропоездов серии ЭР соответствуют требованиям международных стандартов, регламентирующих параметры кресел для сидения (ГОСТ 34 013−2016), — рассказывают в БелЖД.

Форточка в дизель-поезде открывается только на 45 градусов, летом в салонах очень жарко

— Дизель-поезда серии ДР1Б конструкционно не оборудованы системой кондиционирования воздуха, по этой причине в летнее время температура воздуха в салоне не нормируется (постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 24.12.2013 № 129), — говорится в ответе БелЖД.

Также к очередному «Единому дню пассажира», который пройдет 26 сентября, Белорусская железная дорога проводит на сайте онлайн-опрос и обещает «принять все меры для качественного удовлетворения спроса пассажиров в услугах железнодорожного транспорта».

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Белорусская железная дорога на сайте опубликовала ответы на вопросы, которые им задавали люди из разных уголков страны к «Единому дню пассажиров». Он прошел 27 июня...
 
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