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Бесплатный туалет на вокзале и белорусский язык в объявлениях. Топ-5 интересных вопросов железной дороге
23.09.2019 15:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусская железная дорога
Можно ли пенсионерам бесплатно посещать туалет на вокзале на станции Минск-Пассажирский?
— Требований законодательства к обязательному наличию бесплатных туалетов на железнодорожных вокзалах (станциях) не регламентировано. Также правовыми нормами не закреплены какие-либо преимущества (льготы) для отдельных категорий граждан на пользование данной услугой. Таким образом, функционирование туалетов на вокзале станции Минск-Пассажирский, как и на других вокзалах Белорусской железной дороги, организовано в соответствии с требованиями законодательства. Содержание общественных туалетов в соответствии с установленными нормами влечет определенные издержки эксплуатирующей организации, которые в настоящее время возмещается за счет платности предоставления данной услуги, —
Почему в поезде № 718 Минск-Гомель холодно?
— Температура воздуха поддерживается в салоне автоматически системой кондиционирования воздуха в соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Требования к условиям пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте», утвержденных постановлением Министерства Здравоохранения РБ от 24.12.2013 № 129, нормирование температуры воздуха внутри вагона в летнее время предусмотрено только для вагонов, имеющих установки кондиционирования воздуха (в пути следования на уровне 22 ±2°С), — отмечают в БелЖД.
Можно ли отменить объявления для пассажиров на белорусском языке?
— Сообщаем, что согласно статье 17 Конституции, государственными языками являются белорусский и русский. В соответствии со статьей 13 Закона РБ от 26.12.1990 № 3094-XI «Аб мовах у Рэспублiцы Беларусь», в сфере обслуживания на транспорте используются белорусский или русский языки. Следует отметить, что белорусский язык применяется при информировании пассажиров только в поездах региональных линий экономкласса, в то время как установленные государственные языки равнозначны. При этом Белорусской железной дороге поступают обращения граждан с предложением о расширении применения белорусского языка при информировании пассажиров в других видах сообщений и объектах инфраструктуры, — комментируют в БелЖД.
В поезде № 718 Минск — Гомель неудобные сидения. Почему?
— Эргономические характеристики кресел для сидения установленных в салонах электропоездов серии ЭР соответствуют требованиям международных стандартов, регламентирующих параметры кресел для сидения (ГОСТ 34 013−2016), — рассказывают в БелЖД.
Форточка в дизель-поезде открывается только на 45 градусов, летом в салонах очень жарко
— Дизель-поезда серии ДР1Б конструкционно не оборудованы системой кондиционирования воздуха, по этой причине в летнее время температура воздуха в салоне не нормируется (постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 24.12.2013 № 129), — говорится в ответе БелЖД.
Также к очередному «Единому дню пассажира», который пройдет 26 сентября, Белорусская железная дорога проводит на сайте
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Бесплатный туалет на вокзале и белорусский язык в объявлениях. Топ-5 интересных вопросов железной дороге
Белорусская железная дорога на сайте опубликовала ответы на вопросы, которые им задавали люди из разных уголков страны к «Единому дню пассажиров». Он прошел 27 июня...
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