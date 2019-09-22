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Терпение, только терпение. Когда включат отопление в Бресте?

23.09.2019 15:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте решение о начале отопительного сезона пока не принято, сообщили TUT.BY в Брестском городском ЖКХ.


В Минске тепло в социальные объекты стали подавать с 23 сентября, а с 24 сентября потеплеют батареи в квартирах. А вот южанам-брестчанам придется немного подождать. Дело в том, что отопительный сезон начинается в школах, садах и больницах, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток держится на уровне +10 °С и ниже. В жилфонде, гостиницах, общежитиях — при среднесуточной температуре в течение 5 суток +8°C и ниже.

За последние пять дней только дважды по востоку Брестской области температура опускалась ниже 8 градусов тепла: 20 и 21 сентября, сообщили TUT.BY в Брестском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С 22 сентября столбик термометра пошел вверх. По Бресту за последние пять дней среднесуточная температура воздуха всегда была выше 8 °C. По прогнозу эта рабочая неделя в Бресте будет теплой.

Данные предыдущих лет показывают, что в Бресте отопительный сезон стартует в середине октября, сообщили в городском ЖКХ.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Как правило, отопительный сезон в Бресте стартует в середине октября.
 
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