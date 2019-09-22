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Терпение, только терпение. Когда включат отопление в Бресте?
23.09.2019 15:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте решение о начале отопительного сезона пока не принято, сообщили TUT.BY в Брестском городском ЖКХ.
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За последние пять дней только дважды по востоку Брестской области температура опускалась ниже 8 градусов тепла: 20 и 21 сентября, сообщили TUT.BY в Брестском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С 22 сентября столбик термометра пошел вверх. По Бресту за последние пять дней среднесуточная температура воздуха всегда была выше 8 °C. По прогнозу эта рабочая неделя в Бресте будет теплой.
Данные предыдущих лет показывают, что в Бресте отопительный сезон стартует в середине октября, сообщили в городском ЖКХ.
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Как правило, отопительный сезон в Бресте стартует в середине октября.
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