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В Житковичском районе из пруда рыбхоза браконьеры украли более 200 кг рыбы
23.09.2019 15:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Житковичском районе браконьеры выловили из прудов рыбхоза 224 кг рыбы. Охранники всю ночь ждали нарушителей и дождались, правда, задержать всех не удалось. Подробности
Вечером 19 сентября сотрудники охраны одного из рыбхозов Житковичского района обнаружили в лесу недалеко от прудов хозяйства микроавтобус и мопед с брестскими номерами. Охранники предположили, что техника принадлежит браконьерам, и решили вычислить нарушителей. Целую ночь просидели в засаде — и не зря: в 7 утра со стороны прудов появились несколько мужчин, они несли семь больших мешков с рыбой и сеть. После того, как браконьеры загрузили в машину первую партию добычи, сотрудники рыбхоза заблокировали проезд. Рыбаки бросились врассыпную, одного из них удалось задержать.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Изъятая рыба завесила 224 килограмма на общую сумму 992 рубля.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенное группой лиц. Оперативники устанавливают остальных участников преступления.
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Целую ночь охранники просидели в засаде - и не зря, в 7 утра со стороны прудов появились несколько мужчин, они несли 7 больших мешков с рыбой и сеть.
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