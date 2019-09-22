Люди жалуются на свалку битума около Гродно. В чем дело?

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Жители деревни Полотково, что недалеко от Гродно, жалуются на большую свалку рубероида в нескольких сотнях метров от их домов. Свалка появилась весной этого года на территории бывшего коровника. Говорят, время от времени оттуда доносится резкий запах нефтепродуктов. Люди обратились со своей проблемой в общественное объединение «Экомониторинг». К делу подключился Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.





На предприятии «АМ-сфера», которое занимается переработкой битумного вторсырья, объясняют: это не свалка как таковая — а место, где временно хранится сырье. Оно потом крошится и перерабатывается, а дальше используется для производства дорожного ремонта, гидроизоляции фундаментов и других строительных объектов.

Тем не менее, комитет природоохраны нашел в деятельности фирмы нарушения и начал административный процесс. В частности, были претензии к организации хранения рубероида.

— Большая часть битумных отходов находится прямо на земле, на пригорке, откуда мелкие фракции могут быть смыты дождем в зеленую зону, на поле, а также в водоносный слой земли. Сам объект не огорожен, рабочий персонал и охрана отсутствуют. Рядом расположены склады сельхозпродукции, авторазборка и предприятие по деревообработке По нашему мнению, меры противопожарной безопасности не соблюдаются, это может привести к серьезной экологической катастрофе (как это уже дважды случалось на предприятии по переработке шин ). За разъяснениями мы обратились в сельсовет, где получили информацию об арендаторе из Витебска, который здесь занимается утилизацией, переработкой и производством. Информацию мы передали в облкомитет природоохраны, — говорит представитель общественного объединения «Экомониторинг» Евгений Филимонов.





На предприятии «АМ-сфера» объясняют: отходы рубероида не являются огнеопасными.

— Они относятся к четвертой группе опасности (то есть — неопасные), стоят в одном ряду с дровами. Мы занимаемся механической переработкой кровельных отходов на мобильном оборудовании, которое было изготовлено в Бресте. Оно прошло все необходимые экспертизы, в том числе и по линии природоохраны. Мы находимся от крайних жилых домов примерно в 400 метрах. А вот непосредственно к ним примыкают другие предприятия: две пилорамы с сушилками и фирма по производству ЖБИ. По нормам наше оборудование может находиться на расстоянии не менее 90 метров от жилья. У нас эти требования выполняются. Выбросы отсутствуют, шумы в пределах нормы, какой-то специфический запах отходы не производят. При определенном ветре запах асфальта, на который жалуются жители, идет от асфальтового завода, он находится в другом населенном пункте, в 3−5 км от деревни. В этом году прибавился еще и запах от укладки дороги при повороте на деревню (350 метров до первых домов). Свалка же получилась из-за того, что нас электрифицировали только в конце июля, до этого мы использовали бензогенератор для первичной сортировки и измельчения отходов. Еще одна причина образования свалки рубероида кроется в технологических особенностях производства: в жаркое время года наше оборудование не может работать в полную силу, поэтому мы не успевали вовремя осуществлять технологические процессы.









В Гродненском областном комитете охраны окружающей среды говорят, что при проверке предприятия выявлено много нарушений, начат административный процесс. По словам специалистов, фирма сейчас старается исправить ситуацию. Однако впереди еще будет суд, который определит, есть ли в действиях предприятия нарушение экологического законодательства.

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