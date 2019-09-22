В Беларуси включают отопление

В Витебской области, Могилеве и Минске из-за похолодания начали включать отопление.

Объекты социальной сферы Минска с сегодняшнего дня начали подключать к отоплению, сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и топлива Миноблисполкома. Остальные местные власти области будут принимать решение по погоде.

Прежде всего тепло начнет поступать в детские сады и школы, медицинские учреждения и оказывающие социальные услуги, а также в музеи, госархивы и библиотеки, сообщает БелТА.

«С 24 сентября начнется отопительный сезон в жилфонде. Согласно регламенту, подключить все дома мы должны в 5-дневный срок. Ставим перед собой задачу сделать это как можно быстрее, однако будем действовать постепенно, чтобы максимально исключить аварийные ситуации», – цитируют заместителя председателя Мингорисполкома Александр Дорохович «Минск-Новости».

Тепло в дома общежития, гостиницы, учебные учреждения, бассейны, общегородские бани, театры подается при среднесуточной температуре в течение 5 суток +8 °C и ниже.