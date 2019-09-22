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В Беларуси включают отопление
23.09.2019 15:28 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Витебской области, Могилеве и Минске из-за похолодания начали включать отопление.
Объекты социальной сферы Минска с сегодняшнего дня начали подключать к отоплению, сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и топлива Миноблисполкома. Остальные местные власти области будут принимать решение по погоде.
Прежде всего тепло начнет поступать в детские сады и школы, медицинские учреждения и оказывающие социальные услуги, а также в музеи, госархивы и библиотеки,
«С 24 сентября начнется отопительный сезон в жилфонде. Согласно регламенту, подключить все дома мы должны в 5-дневный срок. Ставим перед собой задачу сделать это как можно быстрее, однако будем действовать постепенно, чтобы максимально исключить аварийные ситуации», –
Тепло в дома общежития, гостиницы, учебные учреждения, бассейны, общегородские бани, театры
Теплыми батареи станут также в больницах, детсадах, школах, музеях и библиотеках Витебщины и Могилева,
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В Витебской области, Могилеве и Минске из-за похолодания начали включать отопление.
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