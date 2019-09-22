﻿ В Беларуси включают отопление. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси включают отопление

23.09.2019 15:28 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В Витебской области, Могилеве и Минске из-за похолодания начали включать отопление.

Объекты социальной сферы Минска с сегодняшнего дня начали подключать к отоплению, сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и топлива Миноблисполкома. Остальные местные власти области будут принимать решение по погоде.

Прежде всего тепло начнет поступать в детские сады и школы, медицинские учреждения и оказывающие социальные услуги, а также в музеи, госархивы и библиотеки, сообщает БелТА.

«С 24 сентября начнется отопительный сезон в жилфонде. Согласно регламенту, подключить все дома мы должны в 5-дневный срок. Ставим перед собой задачу сделать это как можно быстрее, однако будем действовать постепенно, чтобы максимально исключить аварийные ситуации», – цитируют заместителя председателя Мингорисполкома Александр Дорохович «Минск-Новости».

Тепло в дома общежития, гостиницы, учебные учреждения, бассейны, общегородские бани, театры подается при среднесуточной температуре в течение 5 суток +8 °C и ниже.

Теплыми батареи станут также в больницах, детсадах, школах, музеях и библиотеках Витебщины и Могилева, пишут Naviny.by.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебской области, Могилеве и Минске из-за похолодания начали включать отопление.
 
Новости дня
Новости общества
 
Терпение, только терпение. Когда включат отопление в Бресте?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика