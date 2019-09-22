Выбираем новый парламент уже через пару месяцев: что об этом нужно знать

Источник материала: Tut.by

В ноябре пройдут выборы в парламент. Они сократят срок его работы на десять месяцев. Рассказываем, из каких этапов состоит процедура и почему неверно считать, что выборы начинаются в ноябре. Спойлер: они уже стартанули!

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Шаг 1. Назначается дата выборов

Выборы в Палату представителей назначает президент. Он подписывает соответствующий указ.

Очередной такой документ Александр Лукашенко подписал 5 августа. На этот раз указ отличался от предыдущих: раньше Совмин финансировал выборы из средств бюджета, выделенных на выборы, а в этом году — за счет средств, «предусмотренных на иные общегосударственные вопросы».

Так вышло, потому что проведение выборов обойдется бюджету в 23 млн рублей, а в бюджете выделено лишь 0,5 млн рублей (это деньги на содержание ЦИК). Упс.

Шаг 2. Образуются избирательные округа

Избирательный округ — это территория, от которой выбирается депутат Палаты представителей.

Беларусь поделена на 110 округов — ровно столько же, сколько и депутатов в парламенте. В каждом округе может быть несколько районов (как в 30-м, куда входят Дубровенский, Лиозненский, Сенненский, Толочинский районы). А вот в крупных городах может быть несколько округов — так, например, в Лиде. И уж, конечно, особняком стоит Минск, где округов — 20 (кстати, в столице и самый высокий конкурс).

Количество избирателей в округах примерно равное. В 2016 году в одном округе голосовали по 57−70 тысяч избирателей.

Шаг 3. Следом — избирательные участки

Участки для проведения голосования и подсчета голосов создают исполкомы и местные администрации. На участке голосуют от 20 до 3000 избирателей.

Белорусы за рубежом могут проголосовать в консульствах и посольствах.

Участки создают заранее, за два месяца до выборов — в нашем случае это 17 сентября. Исходя из этого формируют комиссии и списки избирателей.

Шаг 4. Составляются (или уточняются) списки избирателей

По конституции право участвовать в выборах есть у всех граждан Беларуси, которым ко дню выборов исполнилось 18 лет. Нельзя голосовать только недееспособным гражданам и тем, кто находится в местах лишения свободы по приговору суда (то есть в тюрьме или колонии) или если они находятся под стражей — например, в СИЗО или ИВС). Есть нюанс: осужденным к аресту голосовать можно. Ситуация: если тебе дали десять суток административного ареста, например, за участие в акции, то ты все еще имеешь право голосовать.

Списки избирателей составляются по каждому участку и подписываются председателем и секретарем участковой комиссии. В них можно заглянуть за 15 дней до выборов на участке для голосования. В этом году списки представят 2 ноября (ну, должны). Вам также должны прийти листовки-приглашения.

Если вы имеете право участвовать в выборах, но не увидели вашу фамилию в списке или приглашение не пришло, участковая комиссия внесет вас в список, если вы покажете свой паспорт с регистрацией на территории участка.

У каждого гражданина есть право обжаловать неправильное включение в список или допущенные неточности. Комиссия рассматривает заявление и обязана в двухдневный срок внести изменения в список (или отклонить их).

Шаг 5. Формируются избирательные комиссии

Проводят и готовят выборы избиркомы. В них входят выдвиженцы от партий, общественных объединений или граждане, за которых подписали заявления десять человек. Они должны постоянно проживать в Беларуси и иметь право голосовать.

Обычно треть членов комиссий набирают из политических партий и общественных объединений. Нельзя, чтобы более трети комиссии составляли госслужащие. Судьи, прокуроры, руководители исполкомов вообще не могут входить в состав комиссии.

Всеми этими комиссиями руководит Центризбирком — постоянно действующий госорган. Именно его возглавляет Лидия Ермошина.

На выборах в Палату представителей работают территориальные избиркомы в областях и Минске, окружные и участковые избиркомы. Территориальные и окружные комиссии должны быть созданы до 3 сентября (75 дней до выборов), а участковые — до 3 октября (45 дней).

Шаг 6. Выдвигаются и регистрируются кандидаты

Требования к депутату Палаты представителей не космические. Вы должны:

иметь белорусское гражданство;

отметить 21-й день рождения;

постоянно проживать в Беларуси.

Выдвигать кандидата могут зарегистрированные политические партии. И только одного кандидата в округе! Этот человек (логично) должен состоять в партии.

Второй способ — выдвинуться от трудового коллектива. И есть третий вариант — сбор подписей. Для этого будущий кандидат должен зарегистрировать инициативную группу. За 65 дней до выборов (в нашем случае — до 13 сентября) он подает документы в избирком. (Ага, поезд уже ушел.) Если регистрирует группу, ее членам выдаются удостоверения и подписные листы для сбора подписей. Чтобы кандидата зарегистрировали, инициативная группа должна собрать не менее 1000 подписей граждан, проживающих на территории округа.

Лайфхак: для надежности можно совместить варианты и выдвинуться одновременно, например, от трудового коллектива и собрав подписи.

Выдвигать кандидатов начинают за 70 дней и заканчивают за 40 дней до выборов. Это значит, с 8 сентября по 8 октября.

С 8 по 18 октября избиркомы регистрируют кандидатов. В двухдневный срок после регистрации кандидатам выдают удостоверения.

Шаг 7. Агитация

Как только кандидаты в депутаты зарегистрировались, они имеют право выступать на предвыборных собраниях и в СМИ. По закону все кандидаты могут выступать в госСМИ на равных условиях и бесплатно. Правда, как отмечала миссия наблюдателей от СНГ после парламентских выборов в 2016 году, избирательные комиссии составили график выступлений кандидатов на радио и телевидении, но многие кандидаты отказались от выступлений. Более половины кандидатов решили вовсе не участвовать в теледебатах.

Госорганы обязаны содействовать встречам кандидатов с избирателями. Они определяют места для массовых мероприятий (открытые площадки, объекты социальной сферы, актовые залы учебных заведений и предприятий), оборудуют информационные стенды с агитацией кандидатов. Кандидаты могут обращаться в госорганы за справочными и информационными материалами.

Кандидаты могут выпускать предвыборную программу и назначать доверенных лиц. Доверенные лица помогают вести избирательную кампанию, агитируют за кандидата, представляют его интересы в госорганах и комиссиях.

Шаг 8. Голосование

Примерно за неделю до назначенной даты выборов начинается досрочное голосование.

На участке для голосования вы показываете паспорт и получаете бюллетень. Вместо паспорта можно захватить служебное удостоверение госслужащего, студенческий билет (а вот он и пригодился), водительское удостоверение, военный билет (для военнослужащих срочной службы), пенсионное удостоверение с фотографией (передайте эту инфу бабушке), справка органов внутренних дел (для тех, кто потерял паспорт) или удостоверение об инвалидности.

Важно: селфи и фотографии вообще отложите до выхода с избирательного участка. Если очень хочется — спросите разрешения у главы участковой комиссии.

Во время голосования могут присутствовать наблюдатели — депутаты, доверенные лица кандидатов, представители политических партий и общественных объединений, международных организаций и СМИ.

Что имеют право делать наблюдатели:

присутствовать на заседаниях избиркомов;

присутствовать при пломбировании или опечатывании ящиков для голосования;

находиться в помещениях для голосования в день голосования и при досрочном голосовании;

присутствовать при голосовании по месту нахождения граждан;

наблюдать за выдачей бюллетеней, ходом голосования, соблюдением установленного законом порядка голосования;

обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования к председателю участковой комиссии;

получать информацию о результатах подсчета голосов и составлении протоколов комиссий о результатах выборов;

наблюдать за пересчетом голосов (в случае его проведения).

Выборы в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва пройдут 17 ноября.

Шаг 9. Подсчитываются голоса и подводятся итоги выборов

После того как председатель участковой комиссии объявил о завершении голосования, вскрываются ящики с бюллетенями. Перед этим подсчитывают и оглашают число неиспользованных. Затем их погашают, складывают в пакеты и опечатывают.

Голоса считают члены участковой комиссии. Подсчет проводится без перерыва. Голоса за каждого из кандидатов считаются отдельно. По итогам подсчета голосов участковая комиссия объявляет общее число проголосовавших избирателей, число проголосовавших на дому, досрочно и на участке в день выборов, количество голосов за кандидатов, количество голосов против всех и количество недействительных бюллетеней.

После завершения подсчета голосов проводится заседание участковой комиссии, на котором устанавливают и заносят в протокол результаты. Протокол немедленно передается в окружную комиссию.

Дальше протоколы отправляются в ЦИК через окружные и территориальные комиссии.

Там подводят общие итоги выборов по округу и определяют победителя. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа. Ну и побудем «кэпами»: кандидат с наибольшим числом голосов считается победителем.