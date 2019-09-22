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С 23 сентября на объектах социальной сферы начали включать отопление

23.09.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В социальные учреждения Могилёвской области приходит тепло. Распоряжение «О включении систем отопления отдельных потребителей» было подписано в облисполкоме 23 сентября.

В этот же день в Глусском районе по поручению председателя райисполкома Степана Чечухи начали подавать тепло в детские сады и школы. Главный аргумент, который привел глава района, распоряжаясь на утреннем рабочем совещании 23 сентября включить отопление в учреждениях образования, — здоровье детей, на котором ни в коем случае нельзя экономить.

Следом за детсадами потеплеет в лечебных учреждениях, учреждениях соцзащиты и иных, оказывающих социальные услуги. «Нужно понимать, что одномоментно включить отопление сразу на всех объектах невозможно технически, процесс займет некоторое время, по правилам это пять дней, но глусским коммунальникам дано поручение уложиться в кратчайшие сроки, — объясняют в отделе жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства рай-исполкома. — Котельные будут работать в режиме протапливания, будем ориентироваться на погодные условия».

 
 
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В социальные учреждения Могилёвской области приходит тепло. Распоряжение «О включении систем отопления отдельных потребителей» было подписано в облисполкоме 23...
 
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