«Для меня это было переживание». Минчанин заплатит 2 тысячи рублей за то, что пес покусал ребенка

Источник материала: Tut.by

В марте на улице Куйбышева в Минске овчарка напала на 2-летнего ребенка. По словам мамы потерпевшей девочки, мужчина, который выгуливал собаку, избил пса и сбежал. Найти его удалось с помощью милиции. Мужчине дали штраф за нарушение правил содержания животных — собака была без намордника.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: kotopes.ru

Мама ребенка решила обратиться в суд, чтобы виновный выплатил компенсацию. «Если бы мужчина или его сестра, хозяйка овчарки, попросили прощения, я бы не пошла в суд, — говорит Татьяны Выскварко, мать пострадавшего ребенка. — Но за все эти месяцы я ни разу от них не услышала извинений».

Татьяна рассказала, что собака прокусила ухо дочери, — пришлось накладывать швы. Кроме того, ребенку давали уколы против бешенства, также кололи антибиотики.

— Некоторые медицинские процедуры ребенку делали без меня. Она так боялась, кричала: «Мама, не отдавай меня!» Конечно, мы пережили сильнейший стресс. Пять дней провели в больнице. Но отголоски есть до сих пор — ребенок тревожно ведет себя во дворе, боится, когда старшая дочь отходит от нас.

Изначально Татьяна говорила , что ей не нужна компенсация. Все, чего она хочет, чтобы собаку убрали с ее улицы, чтобы она не боялась с детьми выходить во двор — рядом находится три детских сада. Но свою позицию мать изменила, поскольку, по ее словам, ни хозяйка животного, ни ее брат, который выгуливал пса в момент происшествия, даже не попытались загладить свою вину.

— Они ни разу не обратились к нам с вопросами, как ребенок, нужна ли помощь. Элементарных извинений, просто на словах, от них тоже не последовало, — поясняет Татьяна. — Поэтому я решила идти в суд и требовать компенсацию: зло должно быть наказано.

Татьяна просила, чтобы с хозяйки овчарки Василины Строевой взыскали две тысячи рублей и столько же с ее брата Виктора Пнева, который в тот день выгуливал пса. Решение суда — две тысячи с виновного мужчины. Однако Виктор с таким решением не согласился и подал жалобу.

Мужчина не оспаривает свою вину, он признает, что действительно забыл надеть намордник на собаку. Говорит, что раньше пес никогда себя так не вел. По его мнению, он воспринял шапку ребенка, как игрушку, поэтому и наскочил на девочку. В своей жалобе Виктор подчеркнул, что у него самого было эмоциональное переживание. Сумма в две тысячи рублей, по его словам, неподъемная — мужчина нигде не работает, живет с пожилой матерью. Он был согласен заплатить 500 рублей — такая сумма, по его мнению, является справедливой с учетом того, что ребенок пробыл в больнице пять дней, по заключению врачей получил легкие телесные повреждения, документов о дальнейшем лечении в суде не было представлено.

— По моей глупости и неосторожности это произошло, — заявил Виктор на заседании в Минском городском суде. — Злого умысла у меня не было. Собака шла со мной рядом на поводке. Это щенок, ей полтора года, она никогда не нападала ни на кого, тем более, на детей. Я просто забыл надеть на нее намордник.

В суде также прозвучало, что мужчина понес минимальное наказание в виде штрафа за нарушения правил содержания животного. Согласно ч.2 ст. 15.47 КоАП за нарушение, повлекшее причинение вреда здоровью людей или имуществу, предусмотрен штраф от 10 до 30 базовых величин или административный арест.

Хозяйка овчарки Василина Строева, которая в день происшествия отправила брата на прогулку, в суде заявила, что признает также и свою вину в случившемся.

— Это был единственный случай, когда я ему доверила собаку, потому что у него у самого собаки, я думала, он справится, — рассказала Василина. — Участковый не сразу мне дал адрес семьи. Потом мы узнали, что эта семья (потерпевшей девочки. — Прим.TUT.BY) живет через три дома от нас. Один раз мы приходили по указанному адресу, звонили в домофон, но нам никто не открыл. Сумма две тысячи рублей для брата неподъемная, в итоге она ляжет на меня.

Минский городской суд постановил, что решение суда первой инстанции законное: Виктор Пнев должен заплатить две тысячи рублей в пользу потерпевшего ребенка. Если мужчина не выплатит сумму добровольно, ее будут взыскивать в принудительном порядке.

— Я не сильно рассчитываю, что этот человек будет платить, — призналась после суда мама потерпевшей девочки. — Что он сделал, когда произошел инцидент? Избил пса и скрылся. Собака ни в чем невиновата. Виноваты люди, которые ее не воспитывают. Для меня было важно, чтобы они понесли наказание за свои действия, чтобы они понимали всю ответственность, которая лежит на них.

Напомним, согласно правилам содержания домашних животных, владельцы собак обязаны брать их на поводок, а если собака в холке выше 25 см, надевать намордник. Следить за этим должны работники ЖЭСов. Нарушителя могут предупредить, оштрафовать (до 30 базовых величин) или дать административный арест.