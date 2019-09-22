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«Если б я был мэр». Брестчанин Тимур знает, что делать со старым автовокзалом и куда перенести Ленина

23.09.2019 16:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы помните, что у нас проходит конкурс «Если б я был мэр»? Любой наш читатель может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Например, идеи, которые предлагает брестчанин Тимур Галдава, точно заслуживают внимания.


Рынки и автовокзал

У Тимура, кажется из письма, наболело за квартал в границах улиц Карбышева, Куйбышева, Пушкинской и Мицкевича, где сейчас располагаются колхозный рынок и здание бывшего брестского автовокзала. Он предлагает реконструировать шатер крытого рынка для строительства цирка, а торговые площади перенести в район железнодорожной станции «Брест-Полесский», куда будет ходить общественный транспорт. Расположенное возле нынешнего рынка старое здание автовокзала можно, считает Тимур, переоборудовать под музей или точку общественного питания.


Фото: Brestcity.by

«Колхозка» — не единственный рынок, который Тимур хочет убрать из центра. По его мнению, все вещевые рынки открытого типа нужно закрыть, а ипешников, которые сейчас там торгуют, — переселить в крытые торговые центры.

Электроламповый перенести, аквапарк построить

Волнует Тимура и вопрос разрушающихся старых домов в историческом центре Бреста. По мнению «нашего мэра», их стоит отдать потенциальным инвесторам за символическую плату в один рубль, но — при условии реконструкции с сохранением аутентичного облика.

А еще Тимур хочет, чтобы в Бресте появился аквапарк, о котором давно мечтают горожане, и стадион для большого тенниса — «о котором горожане не мечтают, но он нам точно пригодится».


Фото: Вечерний Брест

Многострадальному электроламповому заводу, по мнению Тимура, вообще не место в городе. Что делать? Убрать производство за городскую черту, а нынешние площади отдать брестскому технопарку.

Дороги

— По узким улицам центральной части города стоит организовать одностороннее движение, — предлагает читатель. — Это касается улиц Куйбышева, Карбышева, Кирова, Маяковского, Молодогвардейской и других. Кроме того, Бресту нужно дорожное движение между улицами 2-я Заводская и Московская.

Площадь и Ленин

Изменил бы автор письма и площадь Ленина. Во-первых, пишет, перестал бы на ней проводить народные гуляния и концерты: все «тыц-тыц-тыц» он бы перенес на отдельную концертную площадку, которой пока нет (читай: нужно построить).

Памятник Ленину, который указывает на католический костел, Тимур убрал бы в сквер Иконникова, а на его месте поставил бы стелу Победы или бюст русского классика Пушкина с соответствующим переименованием площади.

Конкурс «Если б я был мэр» продолжается. Вы точно знаете, где и чего городу не хватает, а что из него лучше убрать? Придумайте план «руководства городом», опишите все свои идеи и инициативы, помечтайте вволю (можете даже мечтать о бюджетных деньгах на реализацию своих фантастических планов!) — и присылайте его нам. Победитель конкурса «Если б я был мэр» получит от редакции TUT.BY 300 рублей

Присылайте документ в формате doc или docx (или же видеоролик — как угодно) на электронный адрес: stanislav.korshunov@tutby.com с пометкой «Если б я был мэр».

Подробные правила конкурса смотрите по ссылке.

 
Теги: Брест
 
 
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