Когда батареи станут теплыми?

Источник материала: Асiповiцкi край

В соответствии с распоряжением Могилевского облисполкома 114-р от 23.09.2019 «О включении систем отопления отдельных потребителей» с 23 сентября включают отопление на объектах социальной сферы в Могилеве. Об этом сообщил начальник отдела энергетики и топлива комитета экономики облисполкома Дмитрий Смирнов.

Первое тепло традиционно придет в здания учреждений дошкольного и общего среднего образования, лечебно-профилактические учреждения, музеи, государственные архивы, библиотеки и организации, оказывающие социальные услуги. Включать отопление в таких объектах начинают тогда, когда среднесуточная температура воздуха составляет не выше плюс 10 градусов в течение пяти суток.

«Нужно понимать, что одномоментно включить отопление сразу на всех объектах невозможно технически, процесс займет некоторое время, — подчеркнули в отделе энергетики и топлива комитета экономики облисполкома. — В соответствии с правилами подготовки к осенне-зимнему периоду — 5 дней. Местным же властям необходимо обеспечить рациональные режимы использования топливно-энергетических ресурсов при теплоснабжении всех объектов, ориентируясь на погодные условия».

Как сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, уже в ближайшие дни станут теплыми батареи и на объектах социальной сферы Осиповщины.