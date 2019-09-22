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Отопление в Гродно начнут включать завтра, 24 сентября
23.09.2019 17:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отопление на Гродненщине начнут включать 24 сентября. Первым оно поступит на объекты социальной сферы. Об этом «Гродзенскай праўдзе»
Правда, в городском ЖКХ TUT.BY рассказали, что пока документа о начале отопительного сезона у них нет.
По правила подготовки к осенне-зимнему периоду, решение о начале отопительного периода принимается областными, районными и городскими исполкомами. Включать отопление в учреждениях социальной сферы начинают, когда среднесуточная температура не выше плюс 10 градусов в течение пяти суток.
При среднесуточной температуре в течение 5 суток +8°C и ниже тепло подается в жилфонд, общежития, гостиницы, учебные учреждения, бассейны, общегородские бани, театры. Третья группа потребителей — общественные, административные здания, промышленные предприятия и другие объекты.
А вот в Минске тепло в социальные объекты
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Включать отопление в учреждениях социальной сферы начинают, когда среднесуточная температура не выше плюс 10 градусов в течение пяти суток.
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