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Отопление в Гродно начнут включать завтра, 24 сентября

23.09.2019 17:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отопление на Гродненщине начнут включать 24 сентября. Первым оно поступит на объекты социальной сферы. Об этом «Гродзенскай праўдзе» сообщила заместитель председателя комитета архитектуры и строительства, начальник отдела энергетики, транспорта и связи Наталья Прилепская.

Правда, в городском ЖКХ TUT.BY рассказали, что пока документа о начале отопительного сезона у них нет.

По правила подготовки к осенне-зимнему периоду, решение о начале отопительного периода принимается областными, районными и городскими исполкомами. Включать отопление в учреждениях социальной сферы начинают, когда среднесуточная температура не выше плюс 10 градусов в течение пяти суток.

При среднесуточной температуре в течение 5 суток +8°C и ниже тепло подается в жилфонд, общежития, гостиницы, учебные учреждения, бассейны, общегородские бани, театры. Третья группа потребителей — общественные, административные здания, промышленные предприятия и другие объекты.

А вот в Минске тепло в социальные объекты стали подавать с 23 сентября, а с 24 сентября потеплеют батареи в квартирах. С понедельника отопление стали включать в объектах социальной сферы Могилевской и Витебской областей. На Гомельщине же отопления пока не будет.

 
Теги: Минск
 
 
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Включать отопление в учреждениях социальной сферы начинают, когда среднесуточная температура не выше плюс 10 градусов в течение пяти суток.
 
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