«Если б я был мэром». Олег из Гомеля - о Восточном обходе и транспорте в жару в час пик

Источник материала: Tut.by

Вы помните, что у нас проходит конкурс «Если б я был мэр»? Любой наш читатель может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Наш читатель Олег Сорокин сейчас живет в Минске, но о проблемах Гомеля знает не понаслышке: он родился и вырос здесь, здесь до сих пор живут его родные и близкие, к которым он приезжает едва ли не каждые выходные. Поэтому, говорит мужчина, у него есть четкое мнение о том, что в городе необходимо изменить.

Если б я был мэром, завершил бы уже, наконец, строительство Восточного обхода



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Попалась на глаза шутка, что Гомель дождется Восточного обхода на 1000-летие — как Брест к своему 1000-летию закончил строительство Западного обхода. Чтобы шутка не стала реальностью, нужно активизировать давно утихнувшие работы по строительству сооружения — в первую очередь, третьего автомобильного моста через Сож. Насыпи готовы и давным-давно произошла их усадка.

Если б я был мэром, то озаботился бы современным обликом улиц Полесской и Богдана Хмельницкого



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Въезжая из Минска через проспект Космонавтов, мы попадаем на улицы Полесскую и Богдана Хмельницкого. Какую картину мы наблюдаем сейчас? Старый частный сектор! Это как минимум некрасиво, а если глобальнее — то еще и не функционально.

Только боюсь, что Гомелю грозит застройка не интересными объектами, а заурядными панельными домами от местного ДСК (это уже можно увидеть на примере ул. Барыкина).

Если б я был мэром, то завершил бы строительство взрослой поликлиники в 17-м микрорайоне и школы в микрорайоне № 21



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

И я уже молчу про микрорайоны № 94, 96, 104 в Новобелице и Шведскую Горку, в которых люди живут без элементарной социальной инфраструктуры. Но они моложе, ладно, а вот микрорайоны № 16 и 17 построены более 15 лет назад! Микрорайон № 21 — 10 лет назад! И за все это время многие обещанные объекты — школы, сады, поликлиники — так и не введены в эксплуатацию!

Если б я был мэром, то построил бы нормальный объект общепита с «драйвом» в Новобелицком районе



Фото: Елена Бычкова

Этот район в последнее десятилетие активно застраивается. Периодически озвучиваются планы по строительству современного торгового объекта. Но скоро уже 2020 год, а воз и ныне там.

Если б я был мэром, то закупал для города только транспорт с кондиционерами



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Считаю, что хотя бы новые образцы техники должны быть с кондиционерами. Петр Алексеевич, думаете, это дорого? А вы проедьте в июле в час пик в автобусе, уверен — сразу измените свое мнение.

Если б я был мэром, оживил бы набережную



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В Гомеле в силу некоторых причин нет пешеходной улицы. Но возможность создать полноценную «пешеходку» есть на набережной. Но для этого там должна быть не только площадка для детей и композиция «Маяк», набережная должна быть снабжена активностями и сопутствующей инфраструктурой. Пока же из инфраструктуры — два общественных туалета с сильно завышенной стоимостью. Я не говорю, что туалетов на набережной быть не должно — должны быть, но явно дешевле. А вот на сэкономленные деньги можно было бы наполнить набережную полезными активностями, чтобы там действительно хотелось проводить время.

Любите свой город, хотите его изменить, благоустроить, облагородить, но пока не имеете для этого никаких полномочий? Мы дадим вам возможность в своих мечтах (и наших публикациях) побыть… мэром и даже получить за это зарплату! Придумайте план «руководства городом», опишите все свои идеи и инициативы и присылайте документ в формате doc или docx на электронный адрес: elena.bychkova@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром». Подробные правила конкурса смотрите по ссылке .