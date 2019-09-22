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«Если б я был мэром». Олег из Гомеля - о Восточном обходе и транспорте в жару в час пик
23.09.2019 18:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы помните, что у нас проходит конкурс «Если б я был мэр»? Любой наш читатель может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Наш читатель Олег Сорокин сейчас живет в Минске, но о проблемах Гомеля знает не понаслышке: он родился и вырос здесь, здесь до сих пор живут его родные и близкие, к которым он приезжает едва ли не каждые выходные. Поэтому, говорит мужчина, у него есть четкое мнение о том, что в городе необходимо изменить.
Если б я был мэром, завершил бы уже, наконец, строительство Восточного обхода
Попалась на глаза шутка, что Гомель дождется Восточного обхода на 1000-летие — как Брест к своему 1000-летию закончил строительство Западного обхода. Чтобы шутка не стала реальностью, нужно активизировать давно утихнувшие работы по строительству сооружения — в первую очередь, третьего автомобильного моста через Сож. Насыпи готовы и давным-давно произошла их усадка.
Если б я был мэром, то озаботился бы современным обликом улиц Полесской и Богдана Хмельницкого
Въезжая из Минска через проспект Космонавтов, мы попадаем на улицы Полесскую и Богдана Хмельницкого. Какую картину мы наблюдаем сейчас? Старый частный сектор! Это как минимум некрасиво, а если глобальнее — то еще и не функционально.
Только боюсь, что Гомелю грозит застройка не интересными объектами, а заурядными панельными домами от местного ДСК (это уже можно увидеть на примере ул. Барыкина).
Если б я был мэром, то завершил бы строительство взрослой поликлиники в 17-м микрорайоне и школы в микрорайоне № 21
И я уже молчу про микрорайоны № 94, 96, 104 в Новобелице и Шведскую Горку, в которых люди живут без элементарной социальной инфраструктуры. Но они моложе, ладно, а вот микрорайоны № 16 и 17 построены более 15 лет назад! Микрорайон № 21 — 10 лет назад! И за все это время многие обещанные объекты — школы, сады, поликлиники — так и не введены в эксплуатацию!
Если б я был мэром, то построил бы нормальный объект общепита с «драйвом» в Новобелицком районе
Этот район в последнее десятилетие активно застраивается. Периодически озвучиваются планы по строительству современного торгового объекта. Но скоро уже 2020 год, а воз и ныне там.
Если б я был мэром, то закупал для города только транспорт с кондиционерами
Считаю, что хотя бы новые образцы техники должны быть с кондиционерами. Петр Алексеевич, думаете, это дорого? А вы проедьте в июле в час пик в автобусе, уверен — сразу измените свое мнение.
Если б я был мэром, оживил бы набережную
В Гомеле в силу некоторых причин нет пешеходной улицы. Но возможность создать полноценную «пешеходку» есть на набережной. Но для этого там должна быть не только площадка для детей и композиция «Маяк», набережная должна быть снабжена активностями и сопутствующей инфраструктурой. Пока же из инфраструктуры — два общественных туалета с сильно завышенной стоимостью. Я не говорю, что туалетов на набережной быть не должно — должны быть, но явно дешевле. А вот на сэкономленные деньги можно было бы наполнить набережную полезными активностями, чтобы там действительно хотелось проводить время.
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Олег Сорокин сейчас живет в Минске, но о проблемах Гомеля знает не по наслышке, так как родился и вырос здесь, здесь до сих пор живут его родные и близкие к которым он...
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