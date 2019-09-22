У «Минскхлебпрома» новый гендиректор. Прошлый покинул пост после волнений на предприятии

Источник материала: Tut.by

На «Минсхлебпроме», который объединяет шесть крупнейших хлебозаводов столицы, гендиректором стал бывший начальник Главного управления потребительского рынка Андрей Улезло. Предыдущему руководителю не продлили контракт после волнений на объединении. Информация о новом гендиректоре появилась на сайте предприятия.



Андрей Улезло. Фото: с сайта www.guprminsk.by

В отделе кадров TUT.BY подтвердили, что с 20 августа Андрей Улезло занимает пост гендиректора «Минскхлебпрома».

До этого он год проработал начальником Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, которое курирует торговлю и общепит в столице. Эту должность он получил после того, как двух бывших начальников, Сергея Барисевича и Андрея Доморацкого, взяли под стражу и обвинили в коррупции.

До ГУПРа Андрей Улезло работал гендиректором ОАО «Белбакалея», которое занимается оптовой торговлей. Имеет два высших образования — окончил Гомельский университет потребкооперации и Академию управления.

Предыдущий гендиректор «Минскхлебпрома» Владимир Талайко покинул должность в феврале 2019 года, проработав на объединении восемь лет, ему не продлили контракт. На тот момент на «Минскхлебпроме» больше года бурлили волнения. В судах и правоохранительных органах — несколько резонансных дел, главными фигурантами которых стали топ-менеджеры объединения. В конце прошлого года руководители четырех хлебозаводов выразили недоверие Владимиру Талайко.