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У «Минскхлебпрома» новый гендиректор. Прошлый покинул пост после волнений на предприятии
23.09.2019 18:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На «Минсхлебпроме», который объединяет шесть крупнейших хлебозаводов столицы, гендиректором стал бывший начальник Главного управления потребительского рынка Андрей Улезло. Предыдущему руководителю не продлили контракт после волнений на объединении. Информация о новом гендиректоре появилась на сайте предприятия.
В отделе кадров TUT.BY подтвердили, что с 20 августа Андрей Улезло занимает пост гендиректора «Минскхлебпрома».
До этого он год
До ГУПРа Андрей Улезло работал гендиректором ОАО «Белбакалея», которое занимается оптовой торговлей. Имеет два высших образования — окончил Гомельский университет потребкооперации и Академию управления.
Предыдущий гендиректор «Минскхлебпрома» Владимир Талайко
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Новым руководителем стал бывший начальник ГУПРа Андрей Улезло.
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