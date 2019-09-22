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«Если б я был мэром». Гродненец Михаил мечтает о новой набережной и крутой канатке через Неман

23.09.2019 19:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы помните, что у нас проходит конкурс «Если б я был мэром»? Любой наш читатель может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Вот, например, гродненец Михаил Дернейко предлагает несколько своих идей.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Начать Михаил предлагает с общественного транспорта — и заменить простые компостеры на электронные. Он предполагает, что вся система с программным обеспечением, приложением для смартфонов и последующим обслуживанием будет стоить не дороже одного-двух бесконтактных троллейбусов, которые не так давно появились в Гродно. Оплачивать проезд Михаил предлагает, прикладывая карточку к компостеру или заранее в Интернете. На первые пару лет после внедрения системы необходимо оставить и бумажные талончики, но удобность системы пассажиры оценят быстро. Также это упростит работу водителей — они не будут отвлекаться на продажу проездных билетов. Похожие системы действует в соседних странах, а валидаторы уже установлены в Минске.

Экология и сбор вторсырья

Волнуют Михаила и проблемы окружающей среды, а именно раздельный сбор мусора. Гродненец уверен, что во дворах на мусорных площадках не хватает контейнера для старой одежды и обуви. Примерно раз в неделю город будет объезжать специальный автомобиль и собирать ненужную одежду и обувь. Все это будут свозить в специальный центр, где вторсырье будет сортироваться, проходить санобработку, добротные предметы гардероба будут поступать в продажу — такой белорусский магазин секонд-хэнд с минимальными ценами. Заниматься этим Михаил предлагает крупным областным предприятиям легкой промышленности. Вложения здесь для них будут сравнительно небольшие — сотня контейнеров, автомобиль, склад и промышленная прачечная.

Улица Замковая

Именно эту улицу мужчина считает самой центральной в городе — и хочет ее сделать полностью пешеходной. А брусчатку, которая находится под слоем асфальта, надо поднять и отреставрировать.


Фото: Герман Сачук

Набережная Немана

Для приведения в порядок набережной Немана от Коложской церкви до Нового моста надо благоустроить как сами берега, заросшие кустарниками и травой, так и проезжую часть. Островок посередине реки около моста можно тоже приспособить под туристические нужды — например, разместить на нем беседки и скульптуры. Добираться до него можно на лодочке. Со временем остров может стать популярным местом для фотосессий. Сам остров можно отделить от «большой воды» бетонной оградой, чтобы он был в любое время года доступен для посещения. А вдруг паводок?


Фото: grodnonews.by

А еще Михаил предлагает от Нового замка до улицы Левонабережная запустить канатную дорогу с кабинками. Такие фуникулеры существуют во многих городах, где есть крутые берега рек. Центр Гродно тоже подходит для такой идеи — рельеф местности позволяет. Окупаемость проекта — несколько лет, но такой вид транспорта точно широко пропиарит город, считает гродненец.

Как вам идеи?

Конкурс «Если б я был мэром» продолжается. Вы точно знаете, где и чего городу не хватает, а что из него лучше убрать? Придумайте план «руководства городом», опишите все свои идеи и инициативы, помечтайте вволю (можете даже мечтать о бюджетных деньгах на реализацию своих фантастических планов!) — и присылайте его нам. Победитель конкурса «Если б я был мэром» получит от редакции TUT.BY 300 рублей

Присылайте документ в формате doc или docx (или же видеоролик — как угодно) на электронный адрес: Kamiahina.olga@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром».

Подробные правила конкурса смотрите по ссылке.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Вы помните, что у нас проходит конкурс «Если б я был мэром»? Любой наш читатель может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за...
 
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