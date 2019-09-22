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«Если б я был мэром». Могилевчанка Оксана хочет всем говорить: «Приезжайте! У нас тут тако-о-ое!»

23.09.2019 19:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы же помните, что у нас Могилева? Шутка! TUT.BY просто проводит конкурс с бо-о-ольшим призом">проходит конкурс «Если б я был мэром»? Любой читатель TUT.BY может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Вот, например, каким видит развитие города наша читатель Оксана Бондаренко: она хочет, чтобы могилевчане всем говорили: «Приезжайте! У нас тут тако-о-ое!».


Хочу начать с благодарности могилевским властям: за очень небольшой промежуток времени город превратился в современное уютное место для жизни. Но сегодня я буду фантазировать, что было бы, если б мэром была я.

Начала бы с обустройства современных детских площадок в каждом дворе. То, что мы видим сейчас, — одна горка и песочница — очень печально. Новые детские площадки должны быть для детей всех возрастов и подростков. Как «Московский дворик» в центре города — но везде.

Парк в Подниколье — наикрасивейшее место для отдыха. Но не хватает там зоны для пикника. Можно сделать столы и мангалы для бесплатного пользования, чтобы любая семья могла выбраться на пикник. Особое условие — зона эта должна быть свободной от алкоголя: нужно поднимать культуру отдыха. Только представьте, какая была бы прекрасная возможность отметить детский день рождения!


В районе торгового центра «Парк Сити» очень не хватает парка, где можно было бы погулять с коляской. А место ведь отличное! Есть, конечно, новые дорожки, но они все около дороги. Тут был бы к месту парк со спортивными площадками для разных видов спорта, где можно было бы устраивать семейные соревнования. Да и вообще спортплощадки городу нужны — но разделенные на зоны по возрасту детей.

Все озера я привела бы в порядок — чтобы ими можно было пользоваться! А пока выходит, что в жару негде купаться: нормальных мест мало, и они переполнены так, что ногу поставить некуда.

Городу нужен большой хороший концертный зал. Пока же в «нашу деревню» никто не хочет ехать из мировых представителей эстрады. И почему у нас нет молодежных конкурсов талантов по типу «Новой волны» в Юрмале? Было бы здорово организовать что-то подобное.

Я бы организовала в самом сердце Могилева «Город мастеров» — арендные домики, в которых могилевские ремесленники могли бы продавать свои работы.


Ремонт дорог — вечная больная тема. Как заедешь в старые районы, хочется плакать. Городу нужны хорошие дороги. А еще — как можно больше зеленых зон, где летом можно просто гулять, а зимой кататься на лыжах. Таким местом могла бы стать в том числе лесополоса в микрорайоне «Спутник». Ну и без парковок никуда: их тоже нужно планировать — много и разных, в том числе подземные, многоуровневые.

Я считаю, что городу не хватает музеев: военной техники, ретроавтомобилей. Нужен и музей медицины с экспонатами для школьных экскурсий, где показывали бы последствия курения и употребления алкоголя.

Многоэтажного парка развлечений тоже не хватает. Такого, где было бы интересно и детям, и взрослым. На тему того, что может быть в нем, можно размышлять бесконечно.

Это может показаться несерьезными изменениями, но я вот так вижу свой город. Не хочется говорить, что лучше где-то в другом месте, а хочется всем сказать: «Приезжайте! У нас тут тако-о-ое!».

Присылайте свои работы на конкурс «Если б я был мэром» в виде документа в формате doc или docx на электронный адрес: anjelika.vasilevskaya@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром». Подробные правила конкурса смотрите по ссылке. Дерзайте! Если вам что-то непонятно — мы всегда готовы ответить на вопросы наших читателей по телефону минской редакции TUT.BY +375 17 239−57−05.

 
Теги: Могилев
 
 
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Не хочется говорить, что лучше где-то в другом месте, а хочется всем сказать: «Приезжайте! У нас тут тако-о-ое!».
 
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