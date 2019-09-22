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Дыни из Узбекистана, черешни из Таджикистана, картошка своя. Что выращивают на полях Лукашенко
23.09.2019 20:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пресс-служба Александра Лукашенко рассказала, какой урожай убирают на экспериментальных полях президента Беларуси.
Там отметили, что президент страны «лично проводит эксперименты, чтобы быть в курсе последних тенденций аграрной отрасли, опробовать технологии и новые виды культур. Самые успешные из наработок внедряют в жизнь уже массово».
Видео: пресс-служба президента Беларуси
На президентских угодьях выращивают разные культуры. Вот какие примеры урожайности за этот год привели у главы государства:
Контроль и уход за посевами ведут ученые Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. Уже несколько дней на президентских полях убирают картофель. Пока собрано более 120 т, ожидается почти вдвое больше.
«Как только позволяет погода и насыщенный график, глава государства лично в поле. Вместе с ним и все те, кого более привычно в течение недели видеть в деловых костюмах, кто в ежедневном режиме работает вместе с президентом. Учитывая объемы, приходят на помощь и специалисты», — заявили у президента.
В этом году из Узбекистана привезли семена бахчевых: президент Шавкат Мирзиёев прислал «лучшие семена узбекских дынь» по просьбе Александра Лукашенко. Урожай в президентской теплице уже собрали.
Президент также наблюдает за садом дружбы Беларуси и Таджикистана. Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон договорились — и из Центральной Азии в Брестскую область привезли 6 тысяч саженцев абрикосов, черешни, яблок и несколько сортов винограда.
«Президентские поля не первый год служат еще одной экспериментальной площадкой для отечественных селекционеров», — сообщили в пресс-службе.
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Пресс-служба Александра Лукашенко рассказала, какой урожай убирают на экспериментальных полях президента Беларуси.
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