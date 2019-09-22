Дыни из Узбекистана, черешни из Таджикистана, картошка своя. Что выращивают на полях Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Пресс-служба Александра Лукашенко рассказала, какой урожай убирают на экспериментальных полях президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Там отметили, что президент страны «лично проводит эксперименты, чтобы быть в курсе последних тенденций аграрной отрасли, опробовать технологии и новые виды культур. Самые успешные из наработок внедряют в жизнь уже массово».

Видео: пресс-служба президента Беларуси

На президентских угодьях выращивают разные культуры. Вот какие примеры урожайности за этот год привели у главы государства:

на экспериментальном поле собрали 92 ц/га пшеницы,

картофеля двух сортов белорусской селекции «Бриз» и «Мастак» — более 600 ц/га,

было «снято три отличных укоса трав» для заготовки кормов.

Контроль и уход за посевами ведут ученые Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. Уже несколько дней на президентских полях убирают картофель. Пока собрано более 120 т, ожидается почти вдвое больше.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Как только позволяет погода и насыщенный график, глава государства лично в поле. Вместе с ним и все те, кого более привычно в течение недели видеть в деловых костюмах, кто в ежедневном режиме работает вместе с президентом. Учитывая объемы, приходят на помощь и специалисты», — заявили у президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

В этом году из Узбекистана привезли семена бахчевых: президент Шавкат Мирзиёев прислал «лучшие семена узбекских дынь» по просьбе Александра Лукашенко. Урожай в президентской теплице уже собрали.



Фото: пресс-служба президента Беларуси



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент также наблюдает за садом дружбы Беларуси и Таджикистана. Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон договорились — и из Центральной Азии в Брестскую область привезли 6 тысяч саженцев абрикосов, черешни, яблок и несколько сортов винограда.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Президентские поля не первый год служат еще одной экспериментальной площадкой для отечественных селекционеров», — сообщили в пресс-службе.



Фото: пресс-служба президента Беларуси