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Книга Светланы Алексиевич заняла 3-е место в рейтинге 100 лучших произведений XXI века

23.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Книга «Время секонд хэнд» Светланы Алексиевич стала одним из лучших произведений XXI века по версии британской газеты The Guardian. Об этом сообщается на сайте издания.

Книга Светланы Алексиевич заняла 3-е место в рейтинге 100 лучших произведений XXI века

Книга первой в истории Беларуси обладательницы Нобелевской премии заняла третье место в топ-100 книг, которые увидели свет с 2000 года.

На втором месте в рейтинге The Guardian расположился роман «Галаад» американской писательницы Мэрилин Робинсон. Она писала этот роман 24 года и по итогу удостоилась престижной Пулитцеровской премии.

Первое место британское издание отдало своей соотечественнице Хилари Мантел за роман «Волчий зал». Благодаря ему писательница стала лауреатом Букеровской премии.

Источник: tut.by

 
 
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Книга «Время секонд хэнд» Светланы Алексиевич стала одним из лучших произведений XXI века по версии британской газеты The Guardian. Об
 
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