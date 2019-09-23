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Почему люди винят многодетных в том, что в Хуторе нет школы? ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСК «СН» 23.09.2019

24.09.2019 06:28 — Новости Общества | Сильные новости (Гомель)  
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Источник материала: Сильные новости (Гомель)

Ежедневно, за исключением выходных, на YouTube-канале, сайте и официальных группах в соцсетях «Сильных новостей» выходят вечерние информационные выпуски. Важные и актуальные новости города, области и страны в целом — смотрите у нас.

С сегодняшнего дня информационные выпуски по понедельникам будут выходить в обновлённом формате. Мы будем рассказывать о главных новостях с вашими комментариями.

Почему публикация о петиции за строительство школы в Хуторе вызвала общественное осуждение? Кому портят жизнь многодетные семьи?

Гомельчанка купила квартиру, но вселиться в неё не может уже пять лет — сдали с нарушениями. За жилплощадь она платит. Причём, недавно оказалось, что больше положенного. Обращения к властям не помогают. Мало того, одна чиновница вызвала на женщину милицию. Подробности в сюжете.

Мнения разделились. ВК смеётся над высказыванием Лукашенко о подарках Трампам, а ОК считает, что нам есть чем гордиться.

Павел Устинов — «ватник?» Чем не угодил освобождённый актёр?

 Почему люди винят многодетных в том, что в Хуторе нет школы? ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСК «СН» 23.09.2019
 
Теги: Новости
 
 
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