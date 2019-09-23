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Урожай президента, тепло в квартирах, штрафы собачникам и чиновники-бюджетники - все за вчера

24.09.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну, белорусы, хвастайтесь урожаем! У кого сколько картошки с гектара? А дыньки в теплице имеются? Черешню или виноград выращиваете? А, между прочим, Лукашенко, известному огороднику и селекционеру, есть что показать стране — смотрите, сколько вырастил!


Ну, а пока президент пакует картошку в сетки, у нас с вами есть время за утренним кофе пробежать по самым важным и интересным новостям и текстам вчерашнего дня. Страна, как ты прожила этот холодный понедельник?

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ


  • Вчера Александр Лукашенко на встрече с председателем Госкомвоенпрома Романом Головченко заявил, что в Беларуси уже создали ракету средней дальности. Ого, удивились мы (наверное, и не только мы)! Ракет-то средней дальности у Беларуси нет (но можем рассказать, что есть). Позже и Госкомвоенпром, и пресс-секретарь президента пояснили, что же он имел в виду. А еще Головченко прокомментировал периодически звучащие в западных СМИ обвинения в адрес Беларуси в поставках вооружений в обход международных санкций. Если кратко — «это элемент фейковых новостей». А знаете, кстати, где у нас расположен «целый промышленный кластер, связанный с производством боеприпасов и взрывчатых веществ«?
  • Взяли в долг у Всемирного банка огромную сумму. Будем ремонтировать школы.
  • Помните, на днях решился вопрос о подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии? Давайте расскажем, кто, кому и что теперь должен.
  • Скоро в стране пройдут выборы в парламент. Они сократят срок его работы на десять месяцев. Рассказываем, из каких этапов состоит процедура и почему неверно считать, что выборы начинаются в ноябре — они уже стартанули!
  • После резонансного совещания с участием президента в минувший четверг премьер-министр Сергей Румас сказал журналистам, что прогнозные документы на 2020 год придется переделывать. Но многим кажется, что задачи по экономическому росту, которые стоят перед правительством, скорее всего, выполнены не будут. Будет ли отставка?
  • В Минске вчера прошли сразу два суда по делам о нападениях домашних собак на прогулке на чужих детей. В обоих случаях хозяева животных получили штрафы, но — очень разные: случаи-то тоже разные.


  • Спустя 17 лет российские следователи установили, кто и почему расправился с певцом Михаилом Кругом. Выяснилось, что члены тверской банды рассчитывали провернуть хитрую комбинацию, но… Теперь мы знаем все.
  • В Украине начался новый флэшмоб — Зеленский объявил. Принять участие может каждый гражданин Украины. Для этого не нужно записывать никаких видео, не нужно ставить никаких хэштегов. Для этого нужно только одно — давайте расскажем, что же.
  • Ну, а наш президент тем временем наградил Аллу Пугачеву орденом. Каким и за что — расскажем здесь.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • У нас вышли истории людей, которые заявили о насилии со стороны милиции. Мы не можем утверждать, что все происходило именно так, как описывают герои (ни один из случаев не дошел до суда). Мы считаем важным привлечь внимание к теме отношения отдельных сотрудников милиции к гражданам, потому что думаем, что милиция — это защита, а не «карающий меч революции». Обязательно прочтите — этот текст может нас всех немного изменить.
  • На днях в Минске друг с другом соревновались «Вера», «Надежда», «Счастье», «Жизнь», «Здоровье». Кто победил? Человек, ЗОЖ и кардиохирург. У нас впервые прошли спортивные игры среди пациентов с сердечной недостаточностью и после трансплантации сердца — и вот как это было.
  • А вот вам очередной текст спецпроекта TUT.BY «Крэсовые миллионеры». В этот раз рассказываем о самом богатом человеке 1920-х, «спичечном короле» Иваре Крейгере. Итак, зачем ему понадобились спичечные фабрики в Пинске и Гродно, и почему после него стало меньше осиновых лесов в Беларуси? Ну и немного о монополиях в целом (при любой экономике полезно почитать): «Экспорт при монополии не только не растет, но и за 1929−1938 годы сокращается в десять раз. Падает производство спичек и уменьшается до минимума число фабрик, которые их производят. Единственный показатель, который растет при монополии, — это цена продукции».
  • Вернемся в наши дни. Помните «епископа мира» и ксендза старокатолической церкви Дмитрия Бондаря, которого почти год назад задержали в скандально известной усадьбе в Литовке, что под Новогрудком? За этим началась череда неприятных событий: усадьбу закрыли, ее хозяин покончил с собой… Буквально на днях Бондарь вышел на свободу — и мы поговорили с ним обо всем этом.


  • Два года назад эта авария вызвала большой резонанс: пьяный парень на BMW влетел в машину такси, попытался скрыться, затем был задержан, а потом… отпущен сотрудником ГАИ. К тому моменту, когда СК возбудил уголовное дело, лихач уже был за пределами страны. Недавно стало известно, что виновнику, водителю BMW, в России вынесли приговор. А мы поговорили с обеими сторонами конфликта.
  • На фестивале «ТЕАРТ» показали спектакль «Павятовы лекар», который режиссер Юра Диваков поставил в Гомельском молодежном театре. Диваков — режиссер провокационный, многие его спектакли откровенно рационализаторские и воспринимаются как ребус. Но они оставляют после себя долгое послевкусие — а это очень круто. Поверьте нашему Денису Мартиновичу, почитайте рецензию — и посмотрите.
  • Минчане, а вы знаете, что теперь на месте легендарного кафе «Белочка»? Давайте расскажем.
  • На концерте «Ляпис-98» в Украине зрители вызвали полицию. Думали, что Михалок ненастоящий. Не первый раз, говорят, такое.


  • У семьи главы администрации президента России нашли недвижимость на 25 миллионов долларов. Вот это живут бюджетники! Но еще один российский чиновник и его переплюнул — фактически скупил весь город: у этого изъяли 1700 объектов недвижимости!
  • В Лос-Анджелесе вручили «Эмми» — и лучшим мини-сериалом назвали проект HBO «Чернобыль»! А как думаете, кому дали приз за лучший драматический сериал? Ну же, вы точно его смотрели! Все итоги «Эмми-2019» — здесь.
  • В греческом городке собрали 350 близнецов и тройняшек — смотрите, как мило вышло! Но будьте осторожны — при просмотре видео в глазах может двоиться (и даже троиться!).

О СПОРТЕ

  • Наша Арина Соболенко пока уверенно идет к финалу турнира в китайском Ухане — еще одна разгромная победа на пути к призовому фонду и титулу. Держим кулачки!


Все новости понедельника, 23 сентября

Кстати. Вы же знаете, что у нас проходит конкурс «Если бы я был мэром»? У жителей регионов есть отличный шанс не только изменить свой город к лучшему (уверяем вас, все конкурсные предложения обязательно прочтет местная власть), но и выиграть хороший денежный приз! Все в ваших руках — и хорошего нам всем дня.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Доброе утро! Ну, белорусы, хвастайтесь урожаем! У кого сколько картошки с гектара? А дыньки в теплице имеются? Черешню или виноград выращиваете? А, между прочим,...
 
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