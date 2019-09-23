Урожай президента, тепло в квартирах, штрафы собачникам и чиновники-бюджетники - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну, белорусы, хвастайтесь урожаем! У кого сколько картошки с гектара? А дыньки в теплице имеются? Черешню или виноград выращиваете? А, между прочим, Лукашенко, известному огороднику и селекционеру, есть что показать стране — смотрите, сколько вырастил !





Ну, а пока президент пакует картошку в сетки, у нас с вами есть время за утренним кофе пробежать по самым важным и интересным новостям и текстам вчерашнего дня. Страна, как ты прожила этот холодный понедельник?

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ









Спустя 17 лет российские следователи установили, кто и почему расправился с певцом Михаилом Кругом . Выяснилось, что члены тверской банды рассчитывали провернуть хитрую комбинацию, но… Теперь мы знаем все .

. Выяснилось, что члены тверской банды рассчитывали провернуть хитрую комбинацию, но… . В Украине начался новый флэшмоб — Зеленский объявил. Принять участие может каждый гражданин Украины. Для этого не нужно записывать никаких видео, не нужно ставить никаких хэштегов. Для этого нужно только одно — давайте расскажем, что же .

— Зеленский объявил. Принять участие может каждый гражданин Украины. Для этого не нужно записывать никаких видео, не нужно ставить никаких хэштегов. Для этого нужно только одно — . Ну, а наш президент тем временем наградил Аллу Пугачеву орденом. Каким и за что — расскажем здесь .

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

У нас вышли истории людей, которые заявили о насилии со стороны милиции . Мы не можем утверждать, что все происходило именно так, как описывают герои (ни один из случаев не дошел до суда). Мы считаем важным привлечь внимание к теме отношения отдельных сотрудников милиции к гражданам, потому что думаем, что милиция — это защита, а не « карающий меч революции ». Обязательно прочтите — этот текст может нас всех немного изменить .

. Мы не можем утверждать, что все происходило именно так, как описывают герои (ни один из случаев не дошел до суда). Мы считаем важным привлечь внимание к теме отношения отдельных сотрудников милиции к гражданам, потому что думаем, что милиция — это защита, а не « ». Обязательно прочтите — . На днях в Минске друг с другом соревновались «Вера», «Надежда», «Счастье», «Жизнь», «Здоровье». Кто победил? Человек, ЗОЖ и кардиохирург. У нас впервые прошли спортивные игры среди пациентов с сердечной недостаточностью и после трансплантации сердца — и вот как это было .

У нас впервые прошли спортивные игры среди пациентов с сердечной недостаточностью и после трансплантации сердца — . А вот вам очередной текст спецпроекта TUT.BY «Крэсовые миллионеры» . В этот раз рассказываем о самом богатом человеке 1920-х, «спичечном короле» Иваре Крейгере . Итак, зачем ему понадобились спичечные фабрики в Пинске и Гродно, и почему после него стало меньше осиновых лесов в Беларуси? Ну и немного о монополиях в целом (при любой экономике полезно почитать): «Экспорт при монополии не только не растет, но и за 1929−1938 годы сокращается в десять раз. Падает производство спичек и уменьшается до минимума число фабрик, которые их производят. Единственный показатель, который растет при монополии, — это цена продукции».

. В этот раз . Итак, зачем ему понадобились спичечные фабрики в Пинске и Гродно, и почему после него стало меньше осиновых лесов в Беларуси? Ну и немного о монополиях в целом (при любой экономике полезно почитать): «Экспорт при монополии не только не растет, но и за 1929−1938 годы сокращается в десять раз. Падает производство спичек и уменьшается до минимума число фабрик, которые их производят. Единственный показатель, который растет при монополии, — это цена продукции». Вернемся в наши дни. Помните «епископа мира» и ксендза старокатолической церкви Дмитрия Бондаря, которого почти год назад задержали в скандально известной усадьбе в Литовке , что под Новогрудком? За этим началась череда неприятных событий: усадьбу закрыли, ее хозяин покончил с собой… Буквально на днях Бондарь вышел на свободу — и мы поговорили с ним обо всем этом .









У семьи главы администрации президента России нашли недвижимость на 25 миллионов долларов . Вот это живут бюджетники ! Но еще один российский чиновник и его переплюнул — фактически скупил весь город: у этого изъяли 1700 объектов недвижимости !

. ! Но еще один российский чиновник и его переплюнул — фактически скупил весь город: ! В Лос-Анджелесе вручили «Эмми» — и лучшим мини-сериалом назвали проект HBO «Чернобыль»! А как думаете, кому дали приз за лучший драматический сериал? Ну же, вы точно его смотрели! Все итоги «Эмми-2019» — здесь .

— и лучшим мини-сериалом назвали проект HBO «Чернобыль»! А как думаете, кому дали приз за лучший драматический сериал? Ну же, вы точно его смотрели! Все итоги «Эмми-2019» — . В греческом городке собрали 350 близнецов и тройняшек — смотрите, как мило вышло ! Но будьте осторожны — при просмотре видео в глазах может двоиться (и даже троиться!).

О СПОРТЕ

Наша Арина Соболенко пока уверенно идет к финалу турнира в китайском Ухане — еще одна разгромная победа на пути к призовому фонду и титулу. Держим кулачки!





ФИФА назвала лучшего футболиста года — и конечно это Месси !

Все новости понедельника, 23 сентября

Кстати. Вы же знаете, что у нас проходит конкурс «Если бы я был мэром» ? У жителей регионов есть отличный шанс не только изменить свой город к лучшему (уверяем вас, все конкурсные предложения обязательно прочтет местная власть), но и выиграть хороший денежный приз! Все в ваших руках — и хорошего нам всем дня.

Ваша редакция