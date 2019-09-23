От порядка до безопасности

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Строительная площадка — это объект, который требует постоянного внимания. Порядок на площадке влияет на качество выполняемых работ, эффективность труда, внешний вид строящегося объекта и степень влияния на окружающую среду. А четкое выполнение своих обязанностей персоналом — это комфортные и безопасные условия труда.

Основные требования к обустройству и содержанию строительных площадок определены ТКП 45-1.03-161-2009 «Организация строительного производства». Этот нормативный документ обязывает участников строительства руководствоваться соответствующими рекомендациями, утвержденными Министерством архитектуры и строительства для обустройства строительных площадок, установки ограждения, расположения бытового городка, а также по иным вопросам организации строительства.

Специалистами Инспекции Госстройнадзора по Минской области совместно с представителями технического надзора заказчика систематически проводятся контрольные и надзорные мероприятия в виде мониторингов и осмотров, в результате которых проверяется выполнение участниками строительства (подрядными организациями) требований к содержанию и обустройству строительных площадок. Помимо требований к соблюдению нормативных актов и соответствию выполненных работ проектной документации, со стороны инспекции уделяется должное внимание вопросам порядка на строительной площадке, ограждению, обустройству и содержанию участков работ и рабочих мест, размещению бытовых городков, обеспечению охраны труда, складированию материалов, наличию пункта мойки колес, хранению и вывозке строительного мусора и т. д.

Наша задача — не наказать виновных, а обратить внимание ответственных на выявленные недостатки. Ведь от поддержания порядка на строительной площадке напрямую зависит не только ее внешний вид, но и безопасность самих строителей.

Проводимые Госстройнадзором контрольные и надзорные мероприятия показывают, что не все подрядные организации обеспечивают соблюдение требований к ограждению, обустройству и содержанию строительных площадок.

С начала года в городе Несвиже и районе было зарегистрировано 70 объектов строительства. За период с 1 января по 17 сентября 2019 года нами было проведено 57 осмотров и мониторингов состояния строительных площадок. По результатам мероприятий в адрес заказчиков и подрядчиков направлено 39 требований о необходимости устранения нарушений содержания строительных площадок. Именно заказчик и подрядчик объекта строительства несут ответственность за них.

Оказать содействие в устранении нарушений могут и обычные граждане. Для их информирования возле каждой стройплощадки вывешен «Паспорт объекта», на котором указаны необходимые данные заказчика и подрядчика, в том числе телефоны.

При местных исполнительных и распорядительных органах на постоянной основе функционируют рабочие группы по наведению порядка на строительных площадках, которые также обращают внимание на повышение культуры производства работ.

Очень важно взаимодействие и ответственность всех участников строительства — органов местной власти, технического надзора заказчика, самих заказчиков и других надзорных органов (ЦГиЭ, инспекции охраны природных ресурсов и окружающей среды, ГАИ, РОЧС и др.), потому что культура производства влияет как на безопасность работников, так и на качество выполняемых работ.

Дмитрий ШЕВЧИК,

государственный строительный

инспектор инспекции Департамента

контроля и надзора за строительством

по Минской области.