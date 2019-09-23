О сдаче помещений и машино-мест в наем

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Уважаемые граждане! Инспекция МНС по Несвижскому району обращает ваше внимание, что при сдаче физическими лицами жилых и нежилых помещений, машино-мест в наем (аренду) другим физическим лицам, собственнику объекта недвижимости необходимо ежемесячно не позднее 1-го числа месяца уплачивать подоходный налог с физических лиц в фиксированных суммах. При изменении размеров ставок, подлежащий уплате подоходный налог с физических лиц в фиксированных суммах пересчитывается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло изменение.

Исчисление и уплата подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах плательщиками, получающими доходы от сдачи физическим лицам в аренду жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест производятся по ставкам, установленным согласно приложению 2 к Налоговому кодексу, с учетом решений областных (Минского городского) Советов депутатов для той категории населенного пункта, на территории которого находятся сдаваемые физическим лицам в аренду жилое и (или) нежилое помещения, машино-место.

Ставки налога за сдачу в наем жилых помещений определяются за каждую сдаваемую комнату в жилом помещении в расчете за месяц.

Также обращаем внимание, что, в случае снятия нанимателя с регистрационного учета либо его выезда по адресу сдаваемого недвижимого имущества, собственнику необходимо расторгнуть договор найма жилого помещения в домах частного жилищного фонда граждан.

Для того, чтобы произвести уплату, необходимо, во-первых, узнать ваш учетный номер плательщика (УНП), для чего нужно ввести ваш идентификационный номер или ФИО, перейдя по ссылке http://www.portal.nalog.gov.by/grp/#!fl, во-вторых, воспользоваться услугой Интернет-банкинг, перейдя по следующим шагам: Платежи ЕРИП — Налоги — Минская область — Несвижский район — Несвижский райисполком, финотдел — подоходный налог — ваш учетный номер (УНП) (вводится большими латинскими буквами) — оплата указанной суммы. Обратите внимание, что за несвоевременную уплату подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах применяется ответственность в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях. При неуплате платежей в установленный срок, суммы налогов взыскиваются в принудительном порядке через суд с начислением пеней за каждый календарный день просрочки. При этом, одной из мер по обеспечению взыскания платежей является временное ограничение права должника на выезд из Республики Беларусь, временное ограничение на право управления транспортными средствами.

Инспекция МНС по Несвижскому району благодарит вас за своевременную уплату подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах.

Андрей МАТУСЕВИЧ,

начальник управления

налогообложения физических лиц инспекции МНС

по Несвижскому району.