Под Гродно предприниматель незаконно срубил два дуба. Ущерб природе - более 10 тысяч, грозит «уголовка»

Источник материала: Tut.by

Предприниматель рубил деревья в Гожском лесничестве — и спилил два дуба, которые рубке не подлежали. Ущерб природе составил почти 10,5 тысяч рублей, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Ипешник получил разрешение на рубку леса и спилил 26 деревьев, среди которых оказались два дуба с диаметрами пня 86 и 110 сантиметров — их рубить было нельзя. Срубленную древесину предприниматель вывезти не успел.

Ущерб окружающей среде составил почти 10,5 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказал заместитель начальника Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира Александр Зинченко.