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Под Гродно предприниматель незаконно срубил два дуба. Ущерб природе - более 10 тысяч, грозит «уголовка»
24.09.2019 08:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предприниматель рубил деревья в Гожском лесничестве — и спилил два дуба, которые рубке не подлежали. Ущерб природе составил почти 10,5 тысяч рублей,
Ипешник получил разрешение на рубку леса и спилил 26 деревьев, среди которых оказались два дуба с диаметрами пня 86 и 110 сантиметров — их рубить было нельзя. Срубленную древесину предприниматель вывезти не успел.
Ущерб окружающей среде составил почти 10,5 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказал заместитель начальника Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира Александр Зинченко.
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Под Гродно предприниматель незаконно срубил два дуба. Ущерб природе - более 10 тысяч, грозит «уголовка»
Предприниматель рубил деревья в Гожском лесничестве и спилил два дуба, которые рубке не подлежали. Ущерб природе составил почти 10,5 тысяч рублей.
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