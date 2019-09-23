В Полоцке парень напал на женщину, пытаясь изнасиловать. В городе 10 лет не было таких инцидентов

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел в микрорайоне Мариненко, возле общежитий. На 49-летнюю полочанку напал 25-летний слесарь из Новополоцка, сообщила gorod214.by официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.

Женщина оказала нападавшему активное сопротивление. Мужчина скрылся, а пострадавшая обратилась в милицию.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК (Изнасилование). Новополочанину грозит до 7 лет лишения свободы.

В милиции отмечают, что это первое уголовное дело по этой статье в Полоцке за последние 10 лет.