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В Полоцке парень напал на женщину, пытаясь изнасиловать. В городе 10 лет не было таких инцидентов

24.09.2019 08:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел в микрорайоне Мариненко, возле общежитий. На 49-летнюю полочанку напал 25-летний слесарь из Новополоцка, сообщила gorod214.by официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.

Женщина оказала нападавшему активное сопротивление. Мужчина скрылся, а пострадавшая обратилась в милицию.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК (Изнасилование). Новополочанину грозит до 7 лет лишения свободы.

В милиции отмечают, что это первое уголовное дело по этой статье в Полоцке за последние 10 лет.

 
 
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Инцидент произошел в микрорайоне Мариненко, возле общежитий. На 49-летнюю полочанку напал 25-летний слесарь из Новополоцка.
 
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