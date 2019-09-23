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В Полоцке парень напал на женщину, пытаясь изнасиловать. В городе 10 лет не было таких инцидентов
24.09.2019 08:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Инцидент произошел в микрорайоне Мариненко, возле общежитий. На 49-летнюю полочанку напал 25-летний слесарь из Новополоцка,
Женщина оказала нападавшему активное сопротивление. Мужчина скрылся, а пострадавшая обратилась в милицию.
Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК (Изнасилование). Новополочанину грозит до 7 лет лишения свободы.
В милиции отмечают, что это первое уголовное дело по этой статье в Полоцке за последние 10 лет.
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Инцидент произошел в микрорайоне Мариненко, возле общежитий. На 49-летнюю полочанку напал 25-летний слесарь из Новополоцка.
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