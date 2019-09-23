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Где купить картошку, морковку и лук? В Бресте открывается сезон сельскохозяйственных ярмарок
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Источник материала:
Tut.by
В это воскресенье в Бресте стартует сезон сельскохозяйственных ярмарок, сообщает Брестский горисполком.
Закупиться у фермеров овощами в Бресте можно будет в выходные дни на отведенных площадках.
28 сентября, 5, 26 октября
Где:
- Машерова, 17 (за рынком ОАО «Брестский ЦУМ»),
- Советская, 34 (парковочная автостоянка у ТЦ «Дидас Персия»),
- Московская, 273А (парковочная автостоянка у здания «Белгосстраха»),
- Сябровская, 61/1 (территория, прилегающая к рынку УП «Приграничный сервис»),
- Гаврилова, 16 (парковочная автостоянка ТЦ «Экватор» ООО «Юнивест-М»).
12 октября
Где:
- Машерова, 17 (за рынком ОАО «Брестский ЦУМ»),
- Советская, 34 (парковочная автостоянка у ТЦ «Дидас Персия»),
- Московская, 273А (парковочная автостоянка у здания «Белгосстраха»),
- Сябровская, 61/1 (территория, прилегающая к рынку УП «Приграничный сервис»),
- Гаврилова, 16 (парковочная автостоянка ТЦ «Экватор» ООО «Юнивест-М»),
- Варшавское шоссе, 1 (у рынка «Варшавский» УП «Брестский рынок»),
- Крупская, 16 (парковка),
- Солнечная, 86 (на территории, прилегающей к комплексу павильонов),
- Дубровская, 15А.
19 октября
Где:
- Машерова, 17 (за рынком ОАО «Брестский ЦУМ»),
- Советская, 34 (парковочная автостоянка у ТЦ «Дидас Персия»),
- Московская, 273А (парковочная автостоянка у здания «Белгосстраха»),
- Сябровская, 61/1 (территория, прилегающая к рынку УП «Приграничный сервис»),
- Гаврилова, 16 (парковочная автостоянка ТЦ «Экватор» ООО «Юнивест-М»),
- Волгоградская, 19,
- Мошенского, 85,
- Янки Купалы, 3,
- Красногвардейская, 97.
Теги
: Брест
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Закупиться у фермеров овощами в Бресте можно будет в выходные дни на отведенных площадках.
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