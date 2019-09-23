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Где купить картошку, морковку и лук? В Бресте открывается сезон сельскохозяйственных ярмарок

24.09.2019 08:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В это воскресенье в Бресте стартует сезон сельскохозяйственных ярмарок, сообщает Брестский горисполком.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Закупиться у фермеров овощами в Бресте можно будет в выходные дни на отведенных площадках.

28 сентября, 5, 26 октября

Где:

  • Машерова, 17 (за рынком ОАО «Брестский ЦУМ»),
  • Советская, 34 (парковочная автостоянка у ТЦ «Дидас Персия»),
  • Московская, 273А (парковочная автостоянка у здания «Белгосстраха»),
  • Сябровская, 61/1 (территория, прилегающая к рынку УП «Приграничный сервис»),
  • Гаврилова, 16 (парковочная автостоянка ТЦ «Экватор» ООО «Юнивест-М»).

12 октября

Где:

  • Машерова, 17 (за рынком ОАО «Брестский ЦУМ»),
  • Советская, 34 (парковочная автостоянка у ТЦ «Дидас Персия»),
  • Московская, 273А (парковочная автостоянка у здания «Белгосстраха»),
  • Сябровская, 61/1 (территория, прилегающая к рынку УП «Приграничный сервис»),
  • Гаврилова, 16 (парковочная автостоянка ТЦ «Экватор» ООО «Юнивест-М»),
  • Варшавское шоссе, 1 (у рынка «Варшавский» УП «Брестский рынок»),
  • Крупская, 16 (парковка),
  • Солнечная, 86 (на территории, прилегающей к комплексу павильонов),
  • Дубровская, 15А.

19 октября

Где:

  • Машерова, 17 (за рынком ОАО «Брестский ЦУМ»),
  • Советская, 34 (парковочная автостоянка у ТЦ «Дидас Персия»),
  • Московская, 273А (парковочная автостоянка у здания «Белгосстраха»),
  • Сябровская, 61/1 (территория, прилегающая к рынку УП «Приграничный сервис»),
  • Гаврилова, 16 (парковочная автостоянка ТЦ «Экватор» ООО «Юнивест-М»),
  • Волгоградская, 19,
  • Мошенского, 85,
  • Янки Купалы, 3,
  • Красногвардейская, 97.
 
Теги: Брест
 
 
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Закупиться у фермеров овощами в Бресте можно будет в выходные дни на отведенных площадках.
 
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