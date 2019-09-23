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Почему в Уручье несколько дней воняет вода из-под крана

24.09.2019 09:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители микрорайона Уручье могли почувствовать неприятный запах воды из крана в последние дни. С чем это связано, сообщает СТВ.

Речь идет о квартале улиц Шугаева, Гинтовта, Стариновская и Руссиянова. Здесь специалисты проводят санитарную обработку систем водоснабжения, так что вода может иметь сильный запах хлора. Однако угрозы для здоровья нет.

— На данный момент проводится ежедневный мониторинг качества воды, в том числе и в Уручье. Не выявлено никаких нарушений санитарного законодательства, — говорит представитель Минскводоканала Наталья Сазонова.

По словам специалиста, вода абсолютно соответствует СанПиН 10−124 «Контроль качества. Питьевая вода».

После 25 сентября запах хлора уже не должен ощущаться.

Плановую обработку станций водоснабжения нужно проводить каждые три года. В ближайшее время работы в других районах столицы не запланированы.

 
 
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Плановую обработку станций водоснабжения нужно проводить каждые три года.
 
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