«Локомотив» vs. «Олимпиец»: какой стадион будут реконструировать? (Опрос)

Источник материала: Асiповiцкi край

У жителей нашей родной Осиповщины имеется немало интересных идей и задумок по поводу благоустройства райцентра в рамках предстоящих в следующем году областных «Дожинок» — это выяснилось после опубликования опроса насчет создания пешеходной зоны в центре города. Многие не только приняли участие в исследовании, но и отправили свои предложения на электронную почту zampredosip@tut.by Все они приняты во внимание, в том числе те, которые требуют принятия мер. Спасибо за неравнодушие и активную позицию!

Работы по благоустройству уже начались, но еще имеется ряд вопросов, которые хотелось бы решить вместе с вами, дорогие земляки. На сегодня это судьба стадионов «Локомотив» и «Олимпиец». В 2020 году планируется обновление одного из них. Какой, с вашей точки зрения, необходимо реконструировать? Направить свои предложения можно на уже знакомый электронный адрес zampredosip@tut.by





Ждем интересных предложений!

Какой стадион — «Локомотив» или «Олимпиец» — необходимо реконструировать в следующем году? стадион «Олимпиец», так как он крупнее, там уже есть спортивная инфраструктура, он находится вблизи учреждений образования

стадион «Локомотив», восстановив там спортивные площадки

сделать на базе стадиона «Локомотив» зону отдыха с установкой скейт-площадки и оборудованием игровой территории для детей Показать результаты

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