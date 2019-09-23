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«Локомотив» vs. «Олимпиец»: какой стадион будут реконструировать? (Опрос)

24.09.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

У  жителей нашей родной Осиповщины имеется немало интересных идей и задумок по поводу благоустройства райцентра в рамках предстоящих в следующем году областных «Дожинок» — это выяснилось после опубликования опроса насчет создания пешеходной зоны в центре города. Многие не только приняли участие в исследовании, но и отправили свои предложения на электронную почту zampredosip@tut.by  Все они приняты во внимание, в том числе те, которые требуют принятия мер.   Спасибо за неравнодушие и активную позицию!

Работы по благоустройству уже начались, но еще имеется ряд вопросов, которые хотелось бы решить вместе с вами, дорогие земляки. На сегодня это судьба стадионов  «Локомотив» и «Олимпиец». В 2020 году планируется обновление одного из них. Какой, с вашей точки зрения, необходимо реконструировать? Направить свои предложения можно на уже знакомый  электронный адрес zampredosip@tut.by

«Локомотив» vs. «Олимпиец»: какой стадион будут реконструировать? (Опрос)

Ждем интересных предложений!

Какой стадион — «Локомотив» или «Олимпиец» —  необходимо реконструировать в следующем году?

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«Локомотив» vs. «Олимпиец»: какой стадион будут реконструировать? (Опрос) Загрузка ...
 
 
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У  жителей нашей родной Осиповщины имеется немало интересных идей и задумок по поводу благоустройства райцентра в рамках предстоящих в следующем году областных...
 
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