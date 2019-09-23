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«Локомотив» vs. «Олимпиец»: какой стадион будут реконструировать? (Опрос)
24.09.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
У жителей нашей родной Осиповщины имеется немало интересных идей и задумок по поводу благоустройства райцентра в рамках предстоящих в следующем году областных «Дожинок» — это выяснилось после опубликования опроса насчет создания пешеходной зоны в центре города. Многие не только приняли участие в исследовании, но и отправили свои предложения на электронную почту
Работы по благоустройству уже начались, но еще имеется ряд вопросов, которые хотелось бы решить вместе с вами, дорогие земляки. На сегодня это судьба стадионов «Локомотив» и «Олимпиец». В 2020 году планируется обновление одного из них. Какой, с вашей точки зрения, необходимо реконструировать? Направить свои предложения можно на уже знакомый электронный адрес zampredosip@tut.by
Ждем интересных предложений!
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У жителей нашей родной Осиповщины имеется немало интересных идей и задумок по поводу благоустройства райцентра в рамках предстоящих в следующем году областных...
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