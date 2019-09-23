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В Бресте за жестокое убийство 8-месячной девочки судят мать и ее знакомого

24.09.2019 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 сентября в Брестском областном суда началось рассмотрение дела о жестоком убийстве 8-месячной девочки в Лунинце. На скамье обвиняемых — 26-летняя мать ребенка и 48-летний знакомый женщины.


Обвиняемые. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Обвиняемая и потерпевший — отец погибшего ребенка — попросили закрыть процесс.

— Я мотивирую это тем, что обвиняюсь в убийстве собственного ребенка. У меня есть родные и еще двое детей. Не хочу, чтобы это на них отразилось, — поясняет суду Наталья.

Второй обвиняемый поддержал ходатайство.

— Будет разбираться наша личная жизнь. Я не хочу, чтобы это выносилось, — говорит суду отец убитой Ани Леонид.

Трагедия произошла в Лунинце 11 месяцев назад. Вечером 27 октября прошлого года отец девочки вернулся домой и обнаружил труп дочери. В это время в квартире находились 25-летняя мать ребенка Наталья и ее 47-летний знакомый Виктор. Оба были пьяны, сообщал СК. Экспертиза обнаружила у матери 1,6 промилле этилового спирта в крови, у мужчины — 1,2.


Потерпевший по делу — отец убитой Ани. На фото — в черной куртке. Станислав Коршунов, TUT.BY

Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

По версии обвинения, в тот день они «беспричинно, из хулиганских побуждений» убили восьмимесячную девочку. Преступление они совершили с особой жестокостью «способом, заведомо сопряженным с причинением особых страданий». На теле ребенка обнаружили следы от не менее 46 травматических воздействий.

По нашей информации, ребенка обезглавили.


Убитая Анечка. Фото: vk.com

На этапе следствия знакомые и родственники в беседе с TUT.BY характеризовали Наталью нейтрально: алкоголем не злоупотребляла, любила и заботилась о детях. Однако отмечали, что до трагедии ее нередко видели в увеселительных заведениях Лунинца. Зачастую — без супруга.

Наталье и Виктору предъявлены обвинения в групповом убийстве заведомо малолетнего с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Санкция статьи предусматривает от 8 до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертную казнь. Напомним, что последние два вида наказания в Беларуси к женщинам не применяются.

(Обновляется).

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По версии обвинения, молодая девушка вместе со своим знакомым жестоко убила свою восьмимесячную дочь. По информации TUT.BY, ребенка обезглавили.
 
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