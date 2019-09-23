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На Будакошелевщине состоялось заседание Совета районного объединения организаций профсоюзов ФПБ

24.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На Будакошелевщине состоялось заседание Совета районного объединения организаций профсоюзов ФПБ

На заседании районного Совета был рассмотрен ряд важных вопросов. Участие в нем приняли заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков и заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений Гомельского областного объединения профсоюзов Максим Серебков. 

Так, на повестку дня были вынесены вопросы об изменении в составе  Совета и Президиума Совета районного объединения организаций профсоюзов ФПБ, о реализации решений X Пленума Совета Федераций профсоюзов Беларуси, о созыве отчетно-выборной конференции районного объединения профсоюзов, а также об участии профсоюзных организаций района в избирательной кампании по выборам в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

На Будакошелевщине состоялось заседание Совета районного объединения организаций профсоюзов ФПБ
На Будакошелевщине состоялось заседание Совета районного объединения организаций профсоюзов ФПБ
На Будакошелевщине состоялось заседание Совета районного объединения организаций профсоюзов ФПБ
На Будакошелевщине состоялось заседание Совета районного объединения организаций профсоюзов ФПБ
На Будакошелевщине состоялось заседание Совета районного объединения организаций профсоюзов ФПБ
На Будакошелевщине состоялось заседание Совета районного объединения организаций профсоюзов ФПБ

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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На заседании районного Совета был рассмотрен ряд важных вопросов. Участие в нем приняли заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков и...
 
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