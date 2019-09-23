На Будакошелевщине состоялось заседание Совета районного объединения организаций профсоюзов ФПБ

Источник материала: Газета Авангард





На заседании районного Совета был рассмотрен ряд важных вопросов. Участие в нем приняли заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков и заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений Гомельского областного объединения профсоюзов Максим Серебков.

Так, на повестку дня были вынесены вопросы об изменении в составе Совета и Президиума Совета районного объединения организаций профсоюзов ФПБ, о реализации решений X Пленума Совета Федераций профсоюзов Беларуси, о созыве отчетно-выборной конференции районного объединения профсоюзов, а также об участии профсоюзных организаций района в избирательной кампании по выборам в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.















Ольга МАРЦЕЛЕВА

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