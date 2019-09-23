«Всегда путали с девушкой». Андрогины - об агрессивных людях и неловких ситуациях

Источник материала: Tut.by

Наших сегодняшних героев, Андрея, Виталия и Дмитрия, часто путают с девушками, оскорбляют и даже просят пройти в женский туалет, чтобы не смущать мужчин. Мы пригласили в студию андрогинов — людей, обладающих внешними признаками обоих полов. Они рассказали о неловких ситуациях, отношениях с родителями и смене пола.