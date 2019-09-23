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«Всегда путали с девушкой». Андрогины - об агрессивных людях и неловких ситуациях

24.09.2019 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наших сегодняшних героев, Андрея, Виталия и Дмитрия, часто путают с девушками, оскорбляют и даже просят пройти в женский туалет, чтобы не смущать мужчин. Мы пригласили в студию андрогинов — людей, обладающих внешними признаками обоих полов. Они рассказали о неловких ситуациях, отношениях с родителями и смене пола.

 
 
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